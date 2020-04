Negli ultimi due mesi ha messo tutti i migliori professionisti in prima linea. Luminari in sala di comando e medici in trincea, ma anche economisti, psicologi e informatici. Andrea Crisanti e Giorgio Palù, i due super esperti di virologia a cui si è affidato il governatore del veneto Luca Zaia, escono proprio da questi laboratori; e come loro tanti altri brillanti scienziati. L'università di Padova e la propria azienda ospedaliera si sono rivelate un modello d'eccellenza a cui guardare per affrontare l'emergenza e ripartire. Ora, però, il Bo deve concentrarsi anche su come far ripartire se stesso. Sessantamila studenti, 2.500 docenti e un'infinità di corsi e lezioni. Una macchina potentissima che non si è mai fermata del tutto, ma che ora attende la fase due per poter di nuovo cambiare marcia. «Non abbiamo saltato nemmeno una lezione dice orgoglioso il rettore Rosario Rizzuto, laureato a Padova proprio in Medicina , ma dal 4 maggio saremo pronti ad una nuova partenza».

Rettore, come avete vissuto gli ultimi due mesi?

«L'università è chiusa ma la didattica non si è mai interrotta, visto che è completamente transitata sul modello delle lezioni virtuali. C'erano già delle piattaforme digitali che utilizzavamo, ma trasformare l'intera didattica è stato un lavoro enorme e tutti gli studenti la stanno seguendo».

Ci sono attività che sono continuate regolarmente?

«Solo alcune ritenute indifferibili. Dove abbiamo piante o animali che crescono, per esempio, dobbiamo intervenire. Ma per il resto il personale ha lavorato quasi esclusivamente da casa e il Bo in questi giorni è stato un meraviglioso palazzo vuoto. Ora è tempo di ripartire».

Come?

«Dalla ricerca. Ci sembra anche un simbolo, una metafora della ripartenza del Paese. Lo faremo in massima sicurezza, garantendo distanziamento sociale, sanificazione e protezioni individuali. Il 4 maggio ripartirà l'attività di ricerca e stiamo studiando le linee-guida per capire i numeri possibili per ogni luogo. Dal laboratorio di chimica alla biblioteca».

Quante persone torneranno a lavorare il 4 maggio?

«Considerando professori, ricercatori e dottorandi la ricerca interessa potenzialmente quattromila persone, ma non significa che questo sarà il numero. Tutto dipenderà dalla sicurezza dei laboratori, dove sarà prevista comunque l'alternanza di chi lavora. Per quanto riguarda gli studenti, invece, non cambia niente. L'attività rimarrà telematica fino alla fine».

Molti ragazzi stanno facendo la tesi sperimentale o hanno bisogno di sostenere il tirocinio prima di laurearsi. Cosa faranno?

«Potranno essere inclusi nell'attività di ricerca. Anche loro sono sperimentatori. Molti vogliono mettere mano in laboratorio, almeno nel momento della tesi. Noi speriamo che da maggio in avanti si possa fare».

Dottorandi, borsisti e test d'ingresso per le future matricole. Cambieranno tempistiche e scadenze?

«Per quanto riguarda i dottorandi, dipenderà dalle indicazioni ministeriali. È molto difficile invece immaginare oggi i test d'ingresso. Bisogna capire come saranno possibili».

Vi state preparando?

«Stiamo facendo una sperimentazione per fare diversi tipi di test d'accesso da remoto. Per quanto riguarda altri test, come quelli di Medicina, ho sentito oggi il ministro Azzolina che ha dichiarato che si cercherà di farli con le presenze di persona. L'anno scorso avevamo tremila aspiranti medici: tutto ciò che si potrà fare via remoto lo faremo, ma speriamo che alcuni test si possano fare in presenza».

Cambierà qualcosa per le future iscrizioni?

«Alcuni atenei esteri hanno bloccato le iscrizioni per l'anno prossimo ma noi non ci pensiamo minimamente. Rassicuro tutti gli studenti che intendono venire a Padova: troveremo sicuramente il modo per svolgere al meglio il prossimo anno accademico».

Sarà un anno in ogni caso diverso?

«Sì, perché dopo l'impatto di questa emergenza tutto sarà diverso. Noi abbiamo creato una sorta di commissione speciale con una decina di professionisti legati ai vari Dipartimenti proprio per studiare il mondo del dopo Covid. Ci sono medici ed economisti, ingegneri e psicologi, fino ai sociologi».

Chi si deve laureare presto e teme di non farcela a causa dell'emergenza, perderà i bonus previsti per gli studenti che si laureano in tempo?

«Io mi auguro proprio che riescano a laurearsi in tempo. L'attività telematica prosegue e vogliamo che non si rallenti niente della carriera degli studenti. L'unico aspetto su cui siamo consapevoli di perdere qualcosa è la fase celebrativa della laureaa».

Pensate a future celebrazioni?

«Sì, in autunno o comunque appena sarà finita l'emergenza contiamo di organizzare un momento di celebrazioni pubbliche».

Non cambiano nemmeno le sessioni di laurea?

«No, corsi, esami e sessioni restano tale e quali. Cambia solamente lo strumento. E in autunno è probabile che la ripartenza sarà ibrida: in parte utilizzeremo ancora la modalità telematica e in parte speriamo di poter riprendere le lezioni con le presenze».

Intanto avete previsto il rinvio del pagamento delle tasse universitarie.

«Il pagamento della terza rata è stato prorogato dal 15 maggio al 30 giugno. Abbiamo anche esonerato dal pagamento della terza rata chi aveva fatto domanda per la sessione di laurea di aprile, ma che non ha potuto completare il lavoro di tesi».

Siete stati sommersi di burocrazia e più di qualcuno chiede un rinforzo dell'attività di segreteria.

«È stata una fase difficile ma il servizio pur essendo cambiato non è peggiorato. Noi rispondiamo sempre e non ho notizie di disagi burocratici».

