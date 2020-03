LONDRA Maria Vittoria Iaquinta ha 19 anni ed è al secondo anno di Geografia al King's College. Romana, vive ad ovest di Londra insieme alla madre e al fratello e anche per questo è rimasta nel Regno Unito, «tappata in casa da due settimane». Ma la maggior parte dei suoi amici, soprattutto italiani e francesi, dopo la conferenza stampa di giovedì scorso di Boris Johnson ha fatto le valigie ed è tornata a casa. Anche quando casa' si è trasformata in un'unica, enorme zona rossa. «Hanno fatto mille scali e giri strani pur di non restare qui», spiega al telefono.



Come mai non sono rimasti?

«L'università non ci sta prendendo sul serio, ci sono cinque casi confermati di Covid-19 ma tutto resta aperto, dai bar alle zone comuni agli eventi come le feste. Le lezioni saranno online, ma non ci sentiamo tutelati, non ci sembra di avere un'istituzione che si occupa di noi in questa circostanza. È impossibile comunicare anche perché i professori sono in sciopero e per tutto il secondo trimestre io non ho avuto che tre ore di lezione. Il rettorato non ci risponde, non sappiamo a chi rivolgerci, il rapporto tra professori e dirigenza è logorato».



Ma avrete avuto qualche indicazione sul Coronavirus, o no?

«Poche, ci hanno soprattutto detto di lavarci le mani. Non c'è stata assistenza pratica né psicologica, tanto che siamo noi dell'Italian Society ad aver teso una mano agli studenti italiani: molti sono soli qui, hanno la famiglia lontana, hanno bisogno di parlare con qualcuno. Dal King's College non ci è arrivato assolutamente niente se non l'annuncio che le lezioni e gli esami si faranno online e che prima o poi ci diranno anche quando e come».



Chi rientra perderà l'anno? Con una retta di 9mila sterline per gli europei e di 15mila per gli altri stranieri, non avete paura?

«Con gli scioperi non abbiamo fatto quasi niente ultimamente. Mancano due settimane a Pasqua, poi ci saranno gli esami online. Noi studenti siamo molto arrabbiati e qualcuno di noi sospetta che non vogliano chiudere del tutto l'università per evitare richieste di rimborso».



Siete uniti tra voi studenti in queste rivendicazioni?

«Gli inglesi sono meno agguerriti, meno sensibili di noi italiani, francesi, spagnoli e, ovviamente, cinesi. Molti connazionali si sono messi in isolamento da tempo. I londinesi ancora non capiscono la portata della cosa. Poi ci sono atteggiamenti brutti, gente che si allontana da noi sugli autobus o che ci guarda male quando parliamo italiano. Ci sono anche piccole polemiche. Una studentessa cinese su Instagram si lamentava dei ristoranti italiani ancora pieni mentre nessuno mangiava cinese a Londra dopo il caso Wuhan».

