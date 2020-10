BOTTA E RISPOSTA

PADOVA Nella diatriba a distanza che vede nel ruoli di primi attori il governatore Luca Zaia e il virologo Andrea Crisanti, e che ha per co-protagonisti il giornalista Bruno Vespa e Francesca Russo, direttrice del Settore Prevenzione della Regione, si è inserita ieri anche l'Università di Padova, con una nota in cui difende lo stesso Crisanti, ma, nel contempo, non manca di sottolineare anche i meriti del governo veneto nella gestione dell'emergenza e in particolare nell'effettuazione degli screening sulla popolazione del paesino euganeo con i tamponi. Botta e risposta, accuse di falso scientifico, mail e whatsapp citati come prove: il contenzioso tra scienza e politica pare insanabile. Il problema nasce dal fatto che ci sono versioni contrapposte sullo studio effettuato nel centro collinare, che riguardano modalità e soprattutto date. Crisanti la sua versione l'ha pubblicata su Nature, la rivista scientifica più prestigiosa del mondo, rivendicando per sé il ruolo chiave nel decidere di sottoporre la popolazione al controllo; dall'altro la Regione, e lo stesso Vespa, sostiene invece che la pubblicazione ha alterato i fatti, e che tutte le scelte, compresa quella chiudere l'ospedale di Schiavonia per trasformarlo in hub dedicato al Covid, sono state prese da Zaia, supportato dalla Direzione Prevenzione e Sanità pubblica. Ergo, in tutto questo il ruolo del virologo non sarebbe stato determinante.

«In merito a quanto asserito dalla dottoressa Russo - si legge nella nota dell'Università - si specifica che lo studio pubblicato su Nature non abbia mai fatto proprio il primo campionamento di Vo, sottolinenando invece la piena paternità alle azioni compiute dalla Regione».

Fin qui il colpo al cerchio, ma nei capoversi successivi ci sono quelli alla botte, vale a dire la difesa di Crisanti. «Risulta priva di rispondenza con i fatti l'affermazione di Francesca Russo quando dichiara che non corrisponde al vero che due indagini sulla popolazione di Vo' sono state condotte a meno di due settimane di distanza per indagare l'esposizione della popolazione a Sars-Co V-2. La data del primo campionamento a Vo è il 23 febbraio, mentre il secondo è stato fatto il 6, il 7 e l'8 marzo, in contesto di lockdown». Questo anche se, secondo gli scienziati, gli accertamenti si sarebbero dovuti fare prima e dopo la quarantena, per poter calcolare esattamente gli indici di contagiosità del virus.

Poco dopo la nota inviata dal Bo che la chiamava in causa, sono arrivate le riflessioni della stessa Russo. «In merito alla versione dell'Università sul campionamento della popolazione di Vo - ha osservato - rimango stupita dal clamore suscitato da alcune mie osservazioni, inoltrate alla rivista scientifica Nature, riguardo allo studio realizzato da Crisanti. Stupore che nasce dalla constatazione di come, nella comunità scientifica internazionale, sia consuetudine, non lesa maestà, inviare osservazioni e commenti a ricerche e studi pubblicati. E mentre confermo che la mia mail è stata regolarmente spedita e ricevuta dai responsabili di Nature, prendo atto che la nota diffusa dall'Ateneo affronta soltanto uno dei temi che sollevo». Poi, entrando nello specifico, ha proseguito: «Riguardo all'arco di tempo intercorso tra l'effettuazione del primo tampone a tutta la popolazione di Vo, su decisione di Zaia e dell'Ulss 6 Euganea, mai citati dallo stesso Crisanti autore dell'articolo, e del secondo, relativo allo studio di quest'ultimo, finanziato dalla Regione, ribadisco quanto ho scritto nella mia memoria. E' talmente vero quanto sostengo che fummo costretti ad accelerare al massimo le operazioni del secondo testing proprio perché stava per scadere il periodo di isolamento e, di conseguenza, trascorso il termine ed essendo ripresa la mobilità delle persone, lo screening a tappeto sarebbe divenuto impossibile». E poi ha concluso: «Per gli altri punti , cioè le cinque mie osservazioni che confutano alcune tesi contenute nello studio, toccati dallo stesso Crisanti in una replica pubblica, e non citati nella comunicazione dell'Università, ritengo che l'autore dell'articolo, nella buona prassi che contraddistingue i rapporti all'interno della comunità scientifica, saprà ben argomentare».

