L'università di Soros lascia l'Ungheria «Cacciati da Orban, andiamo a Vienna»

LO SCONTROBUDAPEST «La Ceu è stata espulsa. Un'istituzione americana è stata cacciata da un paese che è alleato della Nato. Un'istituzione europea è stata estromessa da un paese membro dell'Ue», ha detto Michael Ignatieff, presidente della Ceu, in una dichiarazione pubblicata sul sito dell'ateneo. La Ceu è l'università fondata nella sua terra natale dal finanziere ungherese George Soros. Un centro di formazione di alto livello, accreditato negli Stati Uniti e in Ungheria, che accoglie 1.200 studenti tra master e PhD in materie...