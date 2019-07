«L'unica scelta possibile è il voto subito noi e il Carroccio siamo già maggioranza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giorgia Meloni è a Palermo, per la ventitreesima edizione della fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, che nacque a suo tempo dalla spinta della destra giovanile, per poi diventare un punto di riferimento per l'intera Sicilia. Onorevole Meloni, tutto sta crollando ma Salvini non vuole andare alle elezioni perché ha paura?«Non credo che abbia paura del voto ma del non voto. Siccome la certezza di andare alle urne non c'è, e la decisione non dipende da lui, teme che ci possano essere delle alternative».Ma ci sono alternative?«Io, pur...