L'ULTIMO VIAGGIOZURIGO Volano via gli occhiali. Sparisce il maglioncino. Finisce la storia di un uomo speciale. E Sergio Marchionne ora starà, come nella celebre canzone di Bob Dylan, che piaceva anche a lui - Knockin' on Heaven's Doors - bussando alle porte del Paradiso. Il suo viaggio nell'aldilà è cominciato da qui, dalla stanza in terapia intensiva all'ospedale di Zurigo. Un infarto, durante il coma, e poi un altro infarto, tra la notte e il mattino. Le condizioni erano irrecuperabili, e non ce l'ha fatta più lui che le battaglie...