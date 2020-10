IL PERSONAGGIO

ROMA Lo Sceriffo come il Generale. De Luca come Badoglio. Paragone ovviamente sproporzionatissimo, se non altro perché il capo del primo governo post-mussoliniano non era un tipo teatrale come don Vincenzo. E però, coprifuoco per coprifuoco, l'ultimo coprifuoco prima di quello del fine settimana di Halloween a Napoli - annunciato ieri da De Luca nel suo stile: «Quella pseudofesta è un monumento alla stupidità, un'immensa americanata idiota e prenderemo misure rigorosissime» - lo ordinò Badoglio il 26 luglio del 1943 e tra vari intervalli si andò avanti fino al 1944: tempi di guerra. Ma anche «le mie sono misure di guerra, lo so», dice De Luca: «Devo salvare le vite umane dalla strage del Covid».

E il generale De Luca, un po' Crozza e un po' se stesso, questa guerra la combatte pure a colpi di show. Che gli attirano critiche e sfottò (ma insieme anche il sostegno di tanti e il collega Zingaretti lo ha appena appoggiato calorosamente per la chiusura delle scuole e il coprifuoco: «De Luca difende la sua comunità») a cui lui reagisce da par suo: «Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane e in queste ore sui nostri provvedimenti. Non rispondo a nulla, dovrei perdere ore intere a rispondere a cose indegne, anzi aberranti»!». Così il governatore nella sua diretta Facebook. Che è sempre uno spasso, anche se il momento ora è tragico per tutti.

TRANCHANT

De Luca è tranchant nella sua esibizione: «Siamo nel pieno della seconda ondata dell'epidemia con una differenza rispetto a marzo: i numeri di contagio sono molto più alti, ma con situazioni di minore gravità. Tuttavia, questo non ci deve illudere, perché man mano che ci avviciniamo all'inverno e si alza l'età dei contagiati, dobbiamo mettere in conto un aggravamento della malattia. Di fronte a questi numeri di contagio in Italia, le mezze misure non servono più a niente. Prima prendiamo decisioni forti, meglio è. Più ritardiamo le decisioni, più ci avviciniamo al momento in cui saremmo costretti a prendere decisioni ancora più gravi, ma avendo l'acqua alla gola». Se il «re della mezza» (porzione) è un mitico personaggio di C'eravamo tanto amati, don Vincenzo non vuole essere questo ma l'opposto: il re del «basta mezze misure!». E probabilmente ha ragione lui. Dopo il boom dei giorni scorsi, infatti, in Campania i contagi si sono impennati a quota 1.261, in stragrande maggioranza asintomatici. Ma il sistema sanitario è in affanno, cominciano a scarseggiare i posti letto per le degenze Covid ordinarie e per quelle subintensive: e insomma, disastro. L'indice dello Sceriffo è puntato contro «l'alta percentuale di imbecilli e irresponsabili» che continua a ignorare distanziamento e mascherine: basta con la movida, avverte il governatore, annunciando il coprifuoco alle 22 con blocco della mobilità per Halloween. Misura che potrebbe essere estesa, con limite alla mezzanotte, per contrastare gli assembramenti serali.

E viene facile il parallelo - con la storia si può giocare, visto che su tutto il resto occorre serietà assoluta e autocontrollo più totale - con il giorno in cui Badoglio ha indetto per l'Italia la legge del coprifuoco: il 26 luglio 1943, il giorno successivo alla caduta di Mussolini. Nei mesi seguenti gli orari del tutti a casa sono più volte modificati. Si comincia con la clausura dalle 20 alle 6 del mattino, e fino all'8 settembre 43 subisce due variazioni: il primo agosto 1943 è posticipato alle ore 22.30 e dura fino alle 5 del mattino, mentre il 20 agosto è ridotto dalle 22,30 alle 4. Ma la storia è adesso. E sui social molti se la prendono con De Luca, anche in misto-slang: «Ci costringerà a spegnere anche le luci delle case per salvarci dalle bombe di zucca? Qui è asciuto pazz' o padrone!» (è uscito pazzo il governatore). Invece, no: De Luca fa De Luca. E molti colleghi presidenti regionali vorrebbero fare come lui: «Basta mezze misure». Ma non sarebbero capaci di dirlo bene come don Vincenzo, il quale la pensa alla Totò: «C'è chi può e chi non può, io può!».

Mario Ajello

