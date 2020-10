IL FOCUS

ROMA «Nel mio racconto c'è la pena, l'amore, la pietà, il ricordo struggente di quella che ero io, di quella ragazzina che ha perso tutto e fu portata ad Auschwitz. Quella ragazzina di cui ora sono nonna, così come mi sento nonna di tutti i ragazzi a cui oggi passo il testimone del ricordo...» Ai giovani, agli adolescenti, agli studenti. A loro Liliana Segre ha deciso di dedicare il suo ultimo discorso. La senatrice a vita e testimone della Shoah infatti, da Rondine, Cittadella della Pace, in provincia di Arezzo, dove ieri mattina si è recata per inaugurare l'Arena di Janine, uno spazio intitolato alla giovane amica che Segre non ebbe la forza di salutare prima che venisse condotta nelle camere a gas di Auschwitz, ha detto addio agli incontri con le scuole.

Dopo trent'anni trascorsi a raccontare perché non si dimenticasse la senatrice ha deciso di fare un passo indietro lasciando il testimone proprio alle migliaia di studenti connessi in streaming da tutta Italia. «Ragazzi non date la colpa ad altri dei vostri insuccessi perché siete fortissimi. Gli adolescenti sono i più forti di tutti, hanno la forza della vita» ha raccontato tra gli applausi. «Io l'ho visto» ha aggiunto raccontando spezzoni della sua vita.

Di quando «in un giorno di settembre del 1938» è diventata «l'altra» nelle parole delle sue compagne di classe che parlando di lei aggiungevano «sempre la mia amica ebrea». Poi l'espulsione da scuola, la fuga in Svizzera e il respingimento («Sono stata clandestina e richiedente asilo. So cosa vuol dire essere respinti»). Poi le carceri di Como e San Vittore e, infine, il viaggio su un carro bestiame con il padre fino al lager di Auschwitz. «Da quel momento eravamo un numero che mi venne tatuato sul braccio: il mio era 75190». Una testimonianza dura, senza filtri, in cui la senatrice ha raccontato la fame, quella che la spinse a mangiare la carne cruda di un cavallo morto («In un tempo in cui 1,5 miliardi di persone ha fame, non buttate mai via la roba da mangiare») e la scelta di essere «libera e donna di pace» come recita la sua frase incisa nell'arena verde, pur senza essere mai riuscita a perdonare.

Alla cerimonia ad Arezzo ha preso parte anche il premier Giuseppe Conte che, in un intervento volutamente breve («Sono venuto ad ascoltare») e sempre con la mascherina, ha garantito che «questa testimonianza non finisce oggi ma si manterrà viva». Presenti anche i presidenti di Camera e Senato, i ministri Di Maio, Lamorgese, Azzolina, Manfredi e, soprattutto, con un messaggio, il presidente Sergio Mattarella che ha donato alla senatrice a vita una copia della Costituzione: «Mai più privazione della libertà, guerre di aggressione, mai più negazione dei diritti umani, mai più razzismo, odio, intolleranza. Questa era la comune volontà dei padri costituenti».

Francesco Malfetano

