L'ultima zuffa nella notte sull'Iva E il premier avverte: basta giochini

IL RETROSCENAROMA Il Consiglio dei ministri è filato liscio. Neppure «un bisticcio, solo pochi minuti per limare dettagli e la correzione di qualche errore formale e dimenticanza», raccontano a palazzo Chigi. Eppure il premier Giuseppe Conte, dopo ventiquattr'ore di liti e scontri che hanno fatto traballare la maggioranza giallorosé, poco prima dell'inizio del Cdm, ha fatto trapelare un avvertimento a Matteo Renzi e, in subordine, a Luigi Di Maio: «State attenti a fare giochini per cercare visibilità. Se si continuate così, finirete per...