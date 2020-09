LA VIGNETTA

PARIGI «Non ci piegheremo mai» ha scritto il 2 settembre il direttore di Charlie Hebdo, Riss, ripubblicando in prima pagina le caricature danesi di Maometto del 2007. Quelle da cui cominciò tutto, le fatwa, le manifestazioni nei paesi musulmani, fino ad arrivare alla strage del 7 gennaio 2015. Non molla la redazione, scansando le accuse di provocazione e invocando la sacrosanta libertà di espressione. Le caricature sono uscite alla vigilia dell'apertura del processo, a Parigi. «Riprodurle adesso ci è sembrato indispensabile», ha scritto Riss. Pochi giorni dopo è dalla sua newsletter, One Umma che al-Qaeda ha risposto a Charlie, minacciando di nuovo di morte i giornalisti e inneggiando ai terroristi che compirono la strage, «gli eroici fratelli Kouachi»: «Charlie ha scritto al-Qaeda pagherà il prezzo di queste pubblicazioni». Difficile stabilire un legame diretto con l'attacco a Parigi. Ieri tutta la redazione ha inviato un messaggio di solidarietà ai due feriti nell'attentato, ricordando che una settimana fa «oltre cento media francesi hanno firmato un appello per difendere la libertà d'espressione».

