BRUXELLES Mentre l'economia di avvita nella semiparalisi, con l'indice dell'attività nei servizi e nel settore manifatturiero dell'Eurozona al livello più basso da oltre vent'anni, i governi cercano faticosamente un'intesa per rafforzare gli strumenti finanziari anticrisi. La dimensione dell'arsenale messo in piedi sta raggiungendo livelli americani. Tra misure fiscali Ue e degli Stati siamo attorno a 3 mila miliardi di euro; oltre il 13% del Pil europeo in garanzie per la liquidità; via libera a 2.240 miliardi in aiuti di Stato alle imprese. Poi le difese Bce, 750 miliardi per l'acquisto di titoli pubblici e privati. Tuttavia, il senso di un whatever it takes (tutto ciò di cui c'è bisogno) di taglia, timbro e orizzonte europeo ancora non c'è.

Da giorni i governi negoziano per imprimere una svolta all'azione Ue per affiancare la Bce nella sua azione «federale» di tamponamento e gestione della crisi. Sono nella fase finale, la più difficile. Martedì si riuniranno i ministri finanziari: non è detto che ce la facciano a concludere tanto che forse slitterà a dopo Pasqua il Consiglio europeo. Ma passo passo il quadro si compone.

La Banca europea degli investimenti ha definito la proposta per creare un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi per sostenere fino a 200 miliardi per le imprese. In aggiunta ai 40 miliardi annunciati per quelle piccole e medie. C'è già l'accordo dei governi. È una delle soluzioni in cui si concretizza l'operazione bond europeo a diversi livelli e a piccole dosi sempre nell'attuale quadro legale e politico. Il presidente della Bei, Werner Hoyer, spiega che «la condivisione dell'onere in relazione alle garanzie tra gli Stati membri evita di aggiungere più debito a quei Paesi che sono più colpiti dalla crisi e sotto il più alto stress di spesa sanitaria». Anche il piano per garantire la disoccupazione temporanea messo in piedi dalla Commissione (100 miliardi) si fonda sull'emissione di bond con garanzia degli Stati. Mentre per la Bei emettere obbligazioni è la norma, la Commissione emette bond in misura assai limitata. Proseguire ulteriormente su questa strada resta controverso, tuttavia le posizioni lentamente si muovono da una parte e dall'altra.

Perfino la super rigorista Olanda ha cambiato toni, pur continuando a respingere la strategia dei bond comuni oltre l'azione Bei e della Commissione. Francia, Italia e Spagna, con altri 8-9 paesi, la difendono ritenendo che la crisi attuale coinvolgendo tutti richiede scelte più ambiziose.

Resta lo scoglio dei prestiti Mes: per l'Italia s 36 miliardi e la possibilità di confidare nello scudo della Bce dovesse fronteggiare un'ondata di sfiducia sui mercati con gli spread alle stelle. La teme l'Italia e la temono anche gli altri soci dell'Eurozona. Condizionalità sì o no? Ieri il ministro delle finanze tedesche Scholz ha detto pubblicamente che sarà light. Leggera. Il ricorso al Mes è per Berlino la via per arrestare l'onda pro bond comune. «Propongo di usare gli strumenti esistenti rapidamente, non ci sarà alcuna delle condizioni insensate come in passato. Niente Troika nei paesi a dire ai governi ciò che devono fare», ha scandito in una intervista al gruppo Funke. Mai sentito un uomo di governo tedesco riferirsi in tal modo alla Grecia. Parole rivolte alla Spagna e ancor più all'Italia: Conte ha chiesto l'intervento del Mes ma senza condizioni. In un documento interno della Spd, Scholz scrive: «Siamo pronti a inviare presto un segnale inconfondibile ai mercati. Sfruttando tutta la flessibilità consentita dalla giurisprudenza costituzionale, siamo pronti a rinunciare ampiamente alle rigorose condizionalità macroeconomiche nella fornitura di assistenza precauzionale del Mes». In Italia il Mes è un tema bollente per la maggioranza con il M5S che accarezza l'idea di uscire dal fondo salva-Stati (su questo a Bruxelles strabuzzano gli occhi: il Mes è il prestatore di ultima istanza per la risoluzione delle banche dell'area euro quindi anche di quelle italiane). L'Italia teme di essere ingabbiata quando si tornerà alla normalità nella rete della sorveglianza sui conti pubblici. Una fase di austerità posticipata. Ma il Patto di Stabilità è ora sospeso, i debiti dovuti alla crisi rientreranno nell'area della flessibilità. Tuttavia i paesi ad alto debito, già prima del virus, avranno molti più problemi degli altri: la fase post crisi non sarà in discesa.

Berlino dice sì al piano antidisoccupazione, al piano Bei, propone un fondo di paneuropeo di garanzia per il credito fino a 50 miliardi per le piccole e medie imprese. Sono idee condivise con la Francia. Si parla di una proposta complessiva franco-tedesca. In questa fase ha un ruolo centrale di mediazione il francese Le Maire: la sua idea di fondo finanziato da un'emissione comune di obbligazioni garantite dagli stati è sul tavolo dell'Eurogruppo. Per Berlino però è meglio usare gli strumenti esistenti.

