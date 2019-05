L'ultima maledizione del ministero di Porta Pia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÀCi vorrebbe Padre Pio per Porta Pia. Cioè una mano santa poggiata sul ministero delle infrastrutture. Perché chi entra lì dentro spesso non trova una buona sorte. E' stato così fin dai tempi della Prima Repubblica, ma poi anche peggio. Tanta concentrazione di potere, altrettanta maledizione del luogo. Ma non era mai accaduto che, in un colpo solo, saltassero dalla finestra - politicamente parlando - un vice-ministro e un sottosegretario, ed entrambi dello stesso partito, la Lega. E i sottosegretari restanti, grillini, ora si...