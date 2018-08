L'ultima frontiera dei pirati: i video-bufala dei leader Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSNEW YORK «Una foto vale più di cento parole» dicevamo un tempo non troppo lontano. Poi sono arrivati i ritocchi a matita e quelli digitali e l'assioma ha iniziato a vacillare sotto i colpi della manipolazione. Potevamo difenderci con: «L'ho visto con i miei occhi, l'ho sentito dalla sua stessa bocca», segni inequivocabili di autenticità. Ma in tempi di deepfake (falso profondo) nessuno di questi criteri è più in grado di darci delle sicurezze. Basta digitare la parola inglese su un motore di ricerca per rendersi conto a quale...