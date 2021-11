Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Meglio infettati che vaccinati. È la convinzione - errata - degli organizzatori dei Corona party: feste alle quali sono presenti alcuni soggetti positivi al Covid, che hanno il compito di contagiare i partecipanti. L'ultima moda no vax è approdata in Alto Adige dall'Austria, dove un uomo è deceduto dopo uno dei raduni a base di virus. Si tratta di uno stratagemma assurdo escogitato per ottenere il Green pass senza doversi...