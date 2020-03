IL CASO

LONDRA L'ultima campanella dell'ultimo giro di pinte dell'ultimo pub del Regno Unito ha suonato venerdì sera, all'ora in cui di solito i locali, già affollati, finiscono di riempirsi. A seconda dei quartieri e delle aree geografiche di questo paese così stratificato per abitudini, classi sociali, il «diritto inalienabile dei liberi cittadini dell'Inghilterra di andare al pub», come lo ha definite il premier Boris Johnson, è stato più o meno abusato: alcune public houses', soprattutto nei quartieri benestanti del centro di Londra, erano già vuote da giorni, mentre da tutto il paese sono giunte immagini di locali che fino all'ultimo non hanno perso quella rilassata atmosfera festosa e etilica che ne è l'essenza.

Si racconta di un ultimo hurrà gridato in coro, il settimanale conservatore The Spectator ha pubblicato un commento in cui l'annuncio di Boris veniva equiparato a qualcosa di degno della Corea del Nord, il solito sapientone sentenziava che la metro, che ancora serve a tutti I key workers' o lavoratori chiave per affrontare l'emergenza Covid-19, è l'istituzione da chiudere, e non il caro vecchio pub così centrale per la vita sociale dei britannici, soprattutto quelli anziani che ci vanno già di mattina a farsi una birra e a leggere il giornale. «Il Regno Unito senza I pub non è Regno Unito», scrive Brendan O'Neill sullo Spectator, ma diventa «qualcosa di peggio, qualcosa di meno libero, meno conviviale, meno umano».

Su twitter è stato coperto di insulti da parte di chi suggerisce di rivolgere lo spirito patriottico al sostegno e all'aiuto al servizio sanitario nazionale, NHS, già al centro del dibattito da anni per lo spolpamento di cui è stato vittima e ora già in difficoltà sotto il peso enorme dei malati e tra gli allarmi lanciati dai medici sull'assoluta mancanza di attrezzatura protettiva per il personale sanitario.

Ieri nel Regno Unito sono morte altre 53 persone, portando il numero di vittime a 220 e proprio l'NHS ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con gli ospedali privati per aumentare la propria capacità di 8mila posti letto, di cui 2mila a Londra, con 1200 respiratori, 10mila infermieri, 700 medici e oltre 8mila unità di personale sanitario.

Come parte dello sforzo enorme fatto dal governo britannico per non lasciare nessuno indietro, con la garanzia di pagare l'80% degli stipendi fino a 2500 sterline per chi rischia di perdere il lavoro, saranno invece gli alberghi della capitale ad accogliere i numerosi senzatetto, per i quali è più difficile rispettare le regole sull'autoisolamento.

Intanto al di là del dramma italiano, il caso del giorno all'estero è una Spagna ormai vicina al collasso, con i posti letto in terapia intensiva a Madrid già al completo e numeri di contagiati e morti per il coronavirus in continua crescita. La pandemia, per il resto, rafforza la sua presenza in tutto il mondo, con quasi 300mila casi e oltre 12.000 vittime, e accelera anche nel continente più a rischio, l'Africa. Mentre circa un miliardo di persone, stime della France Presse, sono confinate a casa in decine di Paesi nel tentativo di contenere il virus. La velocità di propagazione del Covid-19 in Spagna ha, per certi versi, numeri più preoccupati rispetto all'Italia. I contagiati, dopo 21 giorni da quanto tutto è cominciato lì, sono balzati a quasi 25.000, 5.000 nelle ultime 24 ore, e 1.326 morti, 324 in più. Al 21esimo giorno, in Italia, i malati erano poco più di 21 mila, tanto che le autorità sanitarie spagnole ora non escludono un numero di vittime superiore al nostro, quando quest'emergenza si concluderà. Rispetto all'Italia, inoltre, la Spagna ha meno letti di terapia intensiva: 4.400 rispetto a 5.090. E oltre 1.600 sono già stati occupati. Negli ospedali di Madrid (solo nella regione della capitale c'è il 60% dei contagi totali) non ci sono più posti, anzi la richiesta è doppia rispetto alle possibilità,

