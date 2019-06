L'ultima di Draghi, l'ovazione dei leader

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOROMA L'Italia che piace ha il volto di Mario Draghi. Ed è standing ovation, da parte dei leader europei, per il presidente della Bce nel suo (probabile) ultimo Eurosummit. E un tributo così caloroso sta a dimostrare che Draghi, in scadenza di mandato a fine ottobre, rischia di essere un padre ingombrante per il suo successore, chiunque egli sarà. Per il momento, i leader Ue guardano indietro - agli ultimi otto di guida Draghi sotto cui la Bce si è presa il fardello di assicurare la tenuta dell'euro - piuttosto che in avanti,...