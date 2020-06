Marcello Bartolozzi è il ciclista di Sinalunga che venerdì pomeriggio era insieme ad Alex Zanardi quando il campione azzurro si è scontrato in curva con il camion sulla provinciale 146 sulle colline senesi. È un suo caro amico, e ora si ritrova a essere uno dei testimoni principali dell'inchiesta della Procura di Siena sull'incidente che ha portato Zanardi a lottare tra la vita e la morte in terapia intensiva, dove si trova in coma farmacologico. Ieri mattina, Bartolozzi, ancora sconvolto e provato, è stato ascoltato come persona informata sui fatti nella caserma dell'Arma di Montepulciano. A fargli le domane c'erano i carabinieri e il procuratore capo Stefano Vitello, che coordina l'inchiesta insieme alla pm Serena Menicucci.

Signor Marcello, che cosa è successo venerdì pomeriggio?

«Innanzitutto sono molto scioccato e devastato da quanto accaduto venerdì, non riesco a dormire la notte, continuo a ripensare ai momenti spensierati e felici passati fino a poco prima con Alex. Lui è un amico, è davvero una persona splendida. Non voglio parlare e se lo faccio è solo per ribadire che persona straordinaria sia Alex che è solo una vittima».

Dunque, eravate appena ripartiti da Pienza in direzione di San Quirico d'Orcia...

«Sì, eravamo un piccolo gruppetto. Eravamo in tre, tra i quali Daniele Bennati e Paolo Bianchini, che si erano allungati in avanti. Noi due invece ci eravamo soffermati più indietro perché aspettavamo un altro gruppo di persone. Eravamo sul rettilineo e stavamo andando a passo lentissimo, praticamente come lumache, a un certo punto ci è arrivata la comunicazione che gli ultimi non ci avrebbero più raggiunti. Quando eravamo quasi fermi, Zanardi ha preso il telefonino per filmare, riprendendo anche me, e dicendo Siamo rimasti solo noi, l'altro gruppo se n'è andato. Quindi ha riposto il cellulare e abbiamo cominciato la discesa con le curve».

E poi?

«L'incidente è avvenuto alla quarta curva, meno di un chilometro dopo. Ho visto improvvisamente una ruota della sua handbike alzarsi, poi un'altra. Alex ha perso il controllo, forse ha tentato di frenare, o forse era spaventato per la vista del camion. Ha perso il controllo e il mezzo è carambolato sul camion. Ma, mi scusi, sono davvero frastornato, sono giornate pesantissime...».

Zanardi sta dimostrando di avere una tempra da leone, e c'è anche un mondo, quello dello sport e non solo, che lo sta stringendo in un grande abbraccio...

«Adesso non riesco a pensare a nulla. Con Alex ci lega una passione enorme per il ciclismo e una grande stima reciproca. La sua villa al mare a Castiglione della Pescaia è vicina a casa mia e siamo usciti spesso insieme a pedalare fino a Tirli, un posto incantevole abbarbicato in altura. Sono tantissimi i momenti di gioia, spensierati, trascorsi insieme. Doveva essere la stessa cosa anche venerdì. Invece, tutto si è trasformato in una tragedia nella quale Alex è solo una vittima».

M. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA