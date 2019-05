L'ultima curva di Theresa, la leader senza carisma ora è davvero rimasta sola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOLONDRA Dicono che non sia «psicologicamente pronta» ad andare via, Theresa May, la Lady di gomma, colei che negli anni si è dimostrata impermeabile alle sconfitte elettorali, alle umiliazioni personali, alle fronde organizzate su base settimanale, capace ogni volta di tornare davanti al leggio di uno qualunque dei luoghi del potere della capitale britannica ad annunciare un nuovo voto parlamentare, un ennesimo negoziato o una qualche piattaforma risolutiva. Come se niente fosse, col piglio sicuro della persona che sa quello...