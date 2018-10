L'ultima corsa di Igor per sfuggire alla lama braccato dall'assassino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOdal nostro inviatoVILLORBA (TREVISO) Corri Igor, corri. Come quando eri una giovane promessa della Trevisatletica e sulla pista di Marcon segnavi i tuoi personali: 12.41 sui 100 metri e 25.35 sui 200. Anche se questa non è più una di quelle staffette, perché siete in cinque e non state sudando: sanguinate e scappate nel piazzale sotto la casa di un amico che sta per sposarsi, inseguiti da due ceffi e dalle loro lame, gran brutto finale per una bella giornata festosa. Ma avevi un destino da velocista, non da ostacolista, così...