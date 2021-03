Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTESAROMA Sono rimasti solo 10 giorni. Poi l'Italia, non solo quella del calcio, dovrà uscire allo scoperto. Definitivamente. L'ultimatum di Ceferin, presidente dell'Uefa, scade il 7 aprile: l'Europeo si gioca, ma potrà ospitare le partite solo chi aprirà gli stadi al pubblico. La Federcalcio, ad oggi, non ha alcuna certezza. Il presidente Gravina è sempre in contatto con il ministro della Salute Speranza, ma è necessario l'input del...