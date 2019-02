L'Ue taglia il Pil allo 0,2% e l'Fmi lancia un'allerta su Reddito e Quota 100

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Il 2019 «bellissimo» che sogna il premier Conte appare sempre più lontano. Quasi un miraggio ormai. Andando ben oltre le già grigie previsioni della Banca d'Italia e del Fondo monetario internazionale, che vedono una crescita dello 0,6% per l'Italia quest'anno, la Commissione europea sarebbe pronta ad indicare oggi una stima ancora più bassa: lo 0,2%. Vale a dire un punto in meno rispetto all'1,2% previsto in precedenza. Per il governo, che nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ha fissato un Pil...