L'Ue offre alla Gran Bretagna un accesso al suo mercato di 450 milioni di consumatori senza dazi doganali o quote su tutte le merci che rispettano le regole di origine appropriate. Si evita così un'interruzione nelle catene di produzione, un indubbio successo per il Regno Unito, che però dovrà rispettare standard precisi. Questa apertura sarà accompagnata infatti da condizioni rigorose: le aziende d'oltremanica dovranno rispettare un certo numero di regole in termini di ambiente, diritto del lavoro e fiscalità per evitare qualsiasi dumping. L'accordo, secondo una analisi della Coldiretti, salva 3,4 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari in Gran Bretagna, unico settore del Made in Italy cresciuto nel 2020 Oltremanica nonostante la fase recessiva provocata dalla pandemia. Sono stati gli imprenditori del settore agroalimentare infatti i primi a tirare un sospiro di sollievo dopo gli accordi sulla Brexit. Il valore delle loro esportazioni è infatti la prima voce dell'export italiano verso il Regno Unito mettendo assieme i prodotti di agricoltura, pesca e silvicoltura (286 milioni), alimentari (2.133) e bevande (1.020). Vino, ortaggi trasformati, pasta, dolci, formaggi e carni preparate, sono nell'ordine i cibi italiani sempre più acquistati dagli inglesi: + 43% negli ultimi dieci anni e addirittura col segno positivo (seppure solo un +1%) durante il 2020.

