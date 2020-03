LO SCENARIO

ROMA L'Europa sembra accorgersi solo ora di Lesbo e dell'emergenza migranti che va avanti da più di cinque anni. E un po' come nel caso della Libia intravede, almeno per il momento, un'unica soluzione: quella politica. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha dichiarato che quanto sta accadendo tra la Turchia e la Grecia, «è una sfida europea». E ha annunciato che oggi si recherà al confine greco-turco insieme al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, per verificare la situazione. Tutto questo in vista di un vertice Ue-Turchia che si svolgerà a Sofia entro la fine della settimana con i 27 ministri degli Esteri, dedicato alla recente crisi dei rifugiati e alla situazione in Siria. Ad annunciarlo è stato il premier greco Kyriakos Mitsotakis che ha commentato: «Un'importante manifestazione di sostegno da parte delle tre istituzioni, in un momento in cui la Grecia sta difendendo le frontiere Ue con successo».

LA TRATTATIVA

Nello stesso tempo, il primo ministro bulgaro Bojko Borissov si è recato ad Ankara per tentare una mediazione con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Borissov è stato invitato a una cena informale nella residenza di Erdogan al Palazzo Aksaray, e ha lanciato la proposta di un «centro di sicurezza fuori dall'Ue, per sistemarvi, a spese dell'Ue, i migranti». Ha inoltre auspicato la fine delle azioni militari in Siria per permettere la ricerca di una soluzione politica alla crisi. Poche ore prima della partenza, Borissov aveva avuto una conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il quale ha ribadito che la Francia è pienamente solidale con la Grecia e la Bulgaria ed è pronta a dare il suo contributo e il suo sostegno per proteggere le frontiere.

A scatenare la reazione ufficiale del presidente turco è stata l'uccisione di 34 militari del suo esercito nel conflitto siriano. Anche se, già da settimane, Erdogan lamentava il fatto che l'Europa non avesse rispettato gli accordi economici presi nel 2016, quando su insistenze della Germania che si era ritrovata con mezzo milione di profughi in casa, Bruxelles decise di proporre al governo di Ankara l'intesa in base alla quale avrebbe gestito l'enorme flusso migratorio proveniente dalla rotta balcanica, ottenendo in cambio sei miliardi in due anni. Una cifra che secondo il presidente è stata pagata in parte. Sostiene, infatti, di averne ricevuti soltanto 2,6: meno della metà, con la Ue in ritardo nella tabella di marcia. In realtà, l'azione di queste ore più che al denaro, sembra abbia lo scopo principale di mettere sotto pressione l'Ue e la Nato affinché prendano posizione a favore di Ankara nel conflitto di Idlib.

Dal canto suo, Erdogan non sembra voler recedere di un passo. «Pensavano che stessimo bluffando, ma quando abbiamo aperto le porte sono cominciate ad arrivare le telefonate», ha dichiarato. «Riconosciamo che la Turchia si trova in una situazione difficile riguardo ai profughi, ma quanto vediamo non può essere una soluzione», ha replicato von der Leyen, mentre Angela Merkel ha definito «del tutto inaccettabile che il problema venga risolto a spese dei rifugiati». Un muro contro muro in cui i migranti rischiano di restare schiacciati. «Tutti gli Stati hanno il diritto di controllare le loro frontiere e gestire i movimenti irregolari, ma allo stesso tempo devono astenersi dall'uso eccessivo e sproporzionato della forza», sottolinea l'Unhcr, che deplora la decisione di Atene di sospendere per un mese le nuove richieste di asilo.

IL CONFLITTO

Intanto, sul terreno in Siria il conflitto tra l'esercito turco e le forze di Bashar al Assad sostenute dalla Russia non si ferma. Ankara sostiene di aver ucciso e ferito oltre 2.500 soldati nemici, mentre Damasco si dice pronta a resistere. Ma il futuro della crisi potrebbe essere deciso ancora una volta attorno a un tavolo da Erdogan e Vladimir Putin, che giovedì si vedranno a Mosca dopo essere stati sull'orlo di uno scontro che entrambi giurano di non volere. «Mi auguro una tregua rapida», ha detto il leader turco, che però non smette di minacciare Assad e avverte che «le perdite inflitte al regime sono solo l'inizio».

Cristiana Mangani

