BRUXELLES Sul fronte vaccini la giornata di ieri non avrebbe potuto essere più confusa. Dopo un infinito ping pong di dichiarazioni infatti, una sola cosa è emersa chiaramente: la Ue non accetta le giustificazioni di AstraZeneca e considera «inaccettabili» gli argomenti dell'azienda che, adducendo generici problemi di produzione negli impianti europei, ha deciso di ridurre le dosi di vaccino da consegnare alla Ue dopo il via libera dell'Agenzia del farmaco (atteso domani) ma di non fare lo stesso per il Regno Unito (dove ha altri due stabilimenti). Una disparità che ha spinto Bruxelles a ribellarsi e chiedere alla casa farmaceutica di ricorrere alla produzione degli stabilimenti britannici per rispettare gli obblighi del contratto. Una guerriglia vera e propria che ha finito con il porre in concorrenza Ue e governo britannico nel primo contrasto dell'era post Brexit. Neanche l'ennesima riunione tra la Commissione e AstraZeneca tenuta in serata ha portato a nulla, gli animi sono rimasti bollenti. «Scambio costruttivo» ha twittato la responsabile della Salute Stella Kyriakides ma «L'Ue rimane unita e ferma. Devono essere rispettati gli obblighi contrattuali».

La stessa Kyriakides ieri ha chiesto alla casa farmaceutica di togliere il segreto al contratto firmato con la Ue data la totale «insoddisfazione» di molti governi per la decisione di AstraZeneca. Per ora però nessuna mossa legale in vista: la Ue studia solo il modo per avere dall'azienda il più in fretta possibile le 400 milioni di dosi attese. Lo scontro però resta duro. «La logica che premia il primo che arriva può funzionare dal macellaio di quartiere, non in questi contratti», ha detto. Primo ad essersi aggiudicato le dosi che è stato appunto il governo britannico, che peraltro ha anche già autorizzato il vaccino.

Il caso è scoppiato la settimana scorsa quando la casa farmaceutica ha indicato che nei primi tre mesi del 2021 la Ue avrebbe visto il volume di dosi ridotto del 60%. Poi l'amministratore delegato Pascal Soriot ha precisato che dal via libera dell'Ema l'azienda sarebbe in grado di fornire 3 milioni di dosi immediatamente e altri 17 milioni entro fine febbraio. I volumi attesi però erano altri e così si arriva allo scontro: la Commissione respinge gli argomenti di Soriot che ieri ha spiegato come i problemi produttivi si siano verificati in uno stabilimento in Belgio e che questo penalizzerebbe solo la Ue. AstraZeneca infatti è legata con Londra con un accordo siglato a giugno che prevede che l' approvvigionamento per il Regno Unito venga «servito» dagli stabilimenti britannici, che AstraZeneca vorrebbe dedicargli in maniera esclusiva. Una logica «inaccettabile», dice Kyriakides: «Nel nostro accordo non c'è una clausola di priorità, non ci sono gerarchie tra gli stabilimenti, quelli britannici fanno parte del contratto e devono fornire» le dosi concordate. Punti di vista differenti che collidono anche nell'interpretazione della clausola del miglior sforzo. Nel contratto infatti, come ha spiegato Soriot c'è un'indicazione non vincolante a «fare del nostro meglio». Una clausola che però la Ue sostiene essere stata inserita solo perché «il vaccino non era ancora sviluppato e autorizzato» prendendosi un rischio. Uno scontro in punta di diritto in cui Londra preferisce non entrare. Il premier Boris Johnson ha infatti liquidato così gli interrogativi: «Noi siamo sicuri delle nostre forniture e dei nostri contratti».

Intanto in Italia prosegue la campagna vaccinale. Ieri si è superata quota un milione e mezzo (1.575.258). I tagli però incombono, e il ritmo è e resterà rallentato. Al netto dello scontro in atto le certezze sono due: entro marzo riceveremo solo 14 milioni di dosi (8,7 milioni Pfizer, 1,3 Moderna e 3,4 AstraZeneca) e potremo quindi realizzare solo la prima fase del piano (2 milioni di operatori sanitari e ospiti delle Rsa) e far partire le già slittate vaccinazioni di 4,4 milioni di ottantenni e dei 400mila pazienti con patologie gravi. L'unica buona notizia arriva da Moderna. Domenica nell'hub di Pratica di Mare atterreranno circa 66mila vaccini, ultima tranche del carico di gennaio.

