LA POLEMICA

ROMA Ursula von der Leyen scrive una nuova pagina della guerra dei vaccini. Alla vigilia del verdetto dell'Ema su AstraZeneca, la presidente della Commissione tifa per il via libera dicendo di fidarsi del farmaco anglo-svedese, ma allo stesso tempo denuncia: «AstraZeneca nel secondo trimestre consegnerà all'Unione europea 70 milioni di dosi rispetto ai 180 milioni che aveva contrattualmente promesso di fornire». In più, Ursula inquadra nel mirino Londra, minacciando il blocco delle esportazioni di vaccini verso la Gran Bretagna: «Dall'Ue abbiamo esportato dieci milioni di dosi, il Regno Unito è il primo Paese per l'export dall'Unione europea. Ma stiamo ancora aspettando che arrivino dosi dalla Gran Bretagna, manca reciprocità». Immediata la risposta del portavoce di Boris Johnson: «Noi rispettiamo gli impegni, non adottiamo alcuna restrizione. Bruxelles non minacci e faccia altrettanto».

L'ammanco di ben 90 milioni di vaccini AstraZeneca è un bel problema per l'Unione. Ma anche per l'Italia: nel nostro Paese arriveranno 11,7 milioni di dosi in meno nel secondo trimestre. Però la von der Leyen dispensa ottimismo: «Possiamo raggiungere ugualmente l'obiettivo di avere il 70% della popolazione adulta immunizzata entro fine estate». Come? «Con un aumento delle consegne» da parte di Johnson & Johnson: «Inizierà ad aprile e dovremmo ricevere 55 milioni di dosi nel secondo trimestre». Più 200 milioni da Pfizer (10 milioni aggiuntivi) e altri 35 milioni da Moderna. Finora non era stato confermato che J&J avrebbe consegnato i 55 milioni di vaccini, ma solo che avrebbe rispettato l'impegno di fornirne 200 milioni nel corso del 2021, a partire dalla seconda metà di aprile.

Gli stessi calcoli vengono fatti a Roma il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario Francesco Figliuolo che scommettono su un incremento delle forniture di Pfizer e sullo sbarco di J&J che, essendo monodose «vale il doppio degli altri vaccini». In più, da metà maggio potrebbe essere disponibile il russo Sputnik. E, qualche mese dopo, CureVac e Sanofi/Gsk cui potrebbero aggiungersi NovaVax e Valneva. «Al massimo potremmo ritardare di qualche giorno l'obiettivo di immunizzare l'80% degli italiani entro settembre», dice una fonte di governo. Sempre che oggi l'Ema, ma tutti a Roma come a Bruxelles scommettono su un esito positivo, dia il via libera ad AstraZeneca.

Von der Leyen è durissima con la casa farmaceutica anglo-inglese. La definisce «inaffidabile, al contrario di Pfizer e Moderna». E spiega: «AstraZeneca ha sotto-prodotto e sotto-consegnato», dato che rispetto ai «90 milioni» da contratto nel primo trimestre ne avrà consegnate solo «30 milioni» entro fine marzo, non riuscendo neppure a raggiungere i «40 milioni» per i quali si era impegnata in gennaio. E ora arriva l'ulteriore buco di 90 milioni nel secondo trimestre.

LA GUERRA DELL'EXPORT

In questa guerra del vaccino non c'è da regolare i conti solo con AstraZeneca. Von der Leyen, che prende le distanze dalla decisione di Angela Merkel di bloccare il farmaco anglo-svedese, disegna un quadro allarmante per l'Unione: «Siamo la regione che ha esportato di più, 41 milioni di dosi a 33 Paesi, ma vogliamo vedere reciprocità. Non sta tornando niente verso l'Ue». E minaccia lo stop delle esportazioni: «Siamo pronti a usare ogni strumento per arrivare all'obiettivo di vedere reciprocità e proporzionalità nelle esportazioni dei vaccini e per fare in modo che l'Ue ottenga ciò che le spetta». Il principale imputato della Commissione è la Gran Bretagna: «Dall'Ue abbiamo esportato 10 milioni di dosi verso il Regno Unito che è il primo Paese per l'export dall'Ue. Stiamo ancora aspettando che arrivino dosi da lì, in modo che ci sia reciprocità».

La presidente della Commissione si spinge fino a ipotizzare che la prossima settimana il Consiglio europeo possa ricorrere all'articolo 122 del Trattato sul funzionamento della Ue per bloccare le esportazioni di vaccini: «Tutte le opzioni sono sul tavolo. Siamo nella crisi del secolo e non escludo nulla perché dobbiamo assicurarci che i cittadini europei siano vaccinati il prima possibile: vite umane, libertà civili e lo stato dell'economia dipendono da questo, dalla velocità delle vaccinazioni».

La risposta della Gran Bretagna arriva a stretto giro. Il governo di Boris Johnson sta «rispettando il suo impegno di non imporre restrizioni all'export dei vaccini, ci aspettiamo che la Ue faccia lo stesso», replicano da Downing Street. E il ministro degli Esteri Dominic Raab mette in guardia Bruxelles: «Il mondo ci guarda e tutti sappiamo, inclusi i nostri amici europei, che sarebbe un errore limitare l'export in tempo di pandemia o interferire sulle forniture legate a contratti legalmente validi. Ci aspettiamo che le rassicurazioni date al riguardo e i contratti di fornitura legalmente sottoscritti siano rispettati». Altrimenti ci saranno ritorsioni, la guerra dei vaccini diverrà ancora più feroce.

