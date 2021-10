Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'UDIENZAROMA Dal set a un'aula di giustizia: sarà costretto a presentarsi a Palermo, Richard Gere, per raccontare cosa accadde nell'agosto del 2019, a bordo della Open Arms, la nave della ong spagnola ferma a Lampedusa sulla quale era salito per dare assistenza ai migranti soccorsi. L'attore sarà uno dei tanti testimoni eccellenti nel processo che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per il...