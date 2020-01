IL CASO

TREVISO Ha varcato le porte del Tribunale indossando una mascherina sanitaria, e dopo aver raggiunto il quinto piano del palazzo, prima ha cercato di aggredire il giudice della Prima Sezione civile Alberto Barbazza, con il quale era fissata l'udienza, prendendolo per il bavero dopo aver tentato di colpirlo, poi ha assestato due ceffoni ai carabinieri intervenuti per bloccarlo, schiaffeggiando infine pure l'infermiera che lo aveva accompagnato in ambulanza per portarlo in ospedale dove l'uomo, un avvocato 50enne del Vicentino, è stato valutato per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Si perchè dietro all'episodio, avvenuto ieri mattina al Palazzo di Giustizia di Treviso, ci sono motivi legati al difficile stato di salute del legale.

«Mio marito è provato dalla malattia, sia fisicamente che e personalmente - ha spiegato la moglie -. Ieri mattina l'ho visto molto nervoso e non volevo che andasse in udienza a Treviso, temevo sarebbe successo qualche cosa». L'uomo, nonostante le valutazioni in corso sul suo stato psicofisico, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato, interruzione di pubblico servizio e lesioni.

IL MOTIVO

Ad infastidire l'avvocato sarebbe stato un leggero ritardo dell'inizio dell'udienza. Era fissata per le 10.45 e sarebbe a breve incominciata, ma l'uomo ha dato in escandescenze urlando a squarciagola il proprio nome, il proprio cognome e il codice fiscale, condendo le sue frasi sconnesse con improperi nei confronti del giudice. «I giudici mi hanno fatto perdere due cause di fila - diceva ad alta voce - mi vogliono morto». Magistrati e personale sono usciti dagli uffici per calmarlo, ma l'avvocato si è fatto strada verso l'ufficio del giudice Barbazza e ha tentato di colpirlo. È riuscito solo ad aggrapparsi al bavero della giacca, bloccato in tempo da un collega e dal successivo intervento degli agenti della polizia giudiziaria e dei carabinieri. Lui a quel punto si è gettato sul pavimento, continuando a urlare prima di essere accompagnato in Procura, dove si è scagliato nuovamente contro le forze dell'ordine colpendo per due volte un carabiniere. Sembrava fosse tutto finito, ma quando su disposizione del magistrato di turno è stata fatta intervenire l'ambulanza, il 50enne ha schiaffeggiato pure un'infermiera. «Quanto accaduto è increscioso - ha commentato il presidente del Tribunale Antonello Fabbro -: esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al collega. È una vicenda dietro alla quale c'è un caso di sofferenza personale e per questo ogni commento deve essere espresso con senso della misura e in punta di piedi. Preciso però che l'episodio non è stato scatenato da un disservizio. L'udienza si sarebbe svolta di lì a poco».

A. Belt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA