MESTRE «Luciano Donadio ha dimostrato di avere la capacità criminale di don Rodrigo, ma il coraggio di don Abbondio: quando era il momento di agire, mandava avanti sempre gli altri...».

Il pubblico ministero Roberto Terzo ha sfoderato una citazione manzoniana per tirare la stoccata finale al boss della camorra di Eraclea, in chiusura dell'udienza preliminare di ieri, celebrata nell'aula bunker di Mestre. Un colpo pesante per Donadio, che finora è tra i pochi a non aver mai voluto parlare o collaborare con la Procura, alimentando in qualche modo la sua immagine di delinquente di spessore.

In quattro ore di requisitoria, i pm Terzo e Federica Baccaglini hanno ricostruito il quadro generale del gruppo criminale che, per molti anni, ha spadroneggiato nel Veneto orientale, imponendo la propria legge, fatta di minacce e intimidazioni. Una vera e propria associazione di stampo mafioso, hanno ribadito i magistrati, spiegando che il clan locale si avvaleva di metodi violenti, grazie ai quali è riuscito ad instaurare un clima di paura, assoggettando un intero territorio, come dimostrano gli atteggiamenti omertosi emersi nel corso delle indagini. Ma non solo: decisivo è stato anche il potere, semplicemente evocato, dell'affiliazione al gruppo camorristico dei casalesi ai quali Luciano Donadio era legato da rapporti di confidenza e, almeno per un certo periodo, avrebbe versato una parte dei proventi conseguenti alle attività illecite.

RITO ABBREVIATO

I rappresentanti della pubblica accusa hanno trattato, una ad una, tutte le singole posizioni degli oltre settanta imputati per i quali è stata ribadita la richiesta di rinvio a giudizio, poiché non è ancora definito quanti di loro formalizzeranno la richiesta di essere processati con rito abbreviato. A Venezia gran parte dei giudici non possono celebrare questo processo poiché, nel corso degli anni, si sono occupati in qualche modo del procedimento, magari firmando una sola proroga delle intercettazioni, e sono diventati incompatibili. Dunque il presidente del Tribunale ha avviato le procedure per applicare un giudice proveniente da un'altra provincia veneta, ma saranno completate soltanto a fine mese e le difese, prima di optare per l'abbreviato, vogliono sapere chi sarà il giudice designato. Il tutto dovrà avvenire, comunque, prima del 18 febbraio, per evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare e, dunque, il rischio che i 39 imputati in carcere o ai domiciliari possano tornare in libertà.

L'EX SINDACO

Tra le posizioni oggetto di trattazione nel corso della requisitoria di ieri figura l'ex sindaco di Eraclea, Graziano Teso, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: in cambio del sostegno elettorale avuto nel 2006, anche finanziario (10 mila euro), si sarebbe messo al servizio del clan Donadio aiutandolo in particolare nella vendita di un hotel. In uno degli ultimi interrogatori sostenuti a conclusione delle indagini, l'imprenditore Christian Sgnaolin, uomo di fiducia del boss, ha riferito che Teso sarebbe socio occulto in una grande operazione immobiliare a valle Ossi. Circostanza che però, finora, non ha trovato conferme documentali. Teso respinge ogni addebito e, probabilmente, opterà per il giudizio abbreviato.

IL POLIZIOTTO

La Procura ha chiesto il processo anche per i due direttori delle banche a cui si appoggiavano le società facenti capo a Donadio: secondo l'accusa, infatti, le avrebbero favorite, consentendo loro di mettere a segno le attività illecite ora finite sotto accusa. Si tratta di Denis Poles e Marco Donati, i quali, però, si dicono del tutto estranei. Ha confessato, invece, Moreno Pasqual, il poliziotto finito in carcere con l'accusa di essere stato al soldo del boss, che si serviva di lui per avere informazioni. La pm Baccaglini ha trattato la posizione dell'avvocatessa Annamaria Marin, accusata di favoreggiamento nei confronti di Donadio, all'epoca suo cliente: secondo la Procura lo avrebbe informato delle dichiarazioni rese agli inquirenti da alcuni suoi sodali finiti in carcere, assistiti dalla stessa avvocatessa. Tutte prestazioni professionali risalenti nel tempo e perfettamente regolari, ha sempre ribattuto la difesa.

L'udienza preliminare proseguirà il 23 gennaio con le prime arringhe, che proseguiranno fino all'inizio di febbraio, quando è prevista la decisione del giudice Andrea Battistuzzi sulla richiesta di rinvio a giudizio. Il dibattimento pubblico potrebbe iniziare in tarda primavera.

Gianluca Amadori

