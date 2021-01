LA TRATTATIVA

ROMA E' un lamento, un mantra che non vuole ancora essere disperato ma minaccia di diventarlo: «I numeri? I numeri non ci sono». E' il coro rossogiallo in vista del voto in Senato. Manca la fatidica quota 161 di sì, che significa maggioranza assoluta e sconfitta di Renzi. Invece, la cifra su cui adesso è attestato il governo Conte è di 151, maggioranza numerica che può pure andare per superare il primo scoglio martedì in Senato ma che non può garantire la prosecuzione e la buona salute di un esecutivo chiamato a scelte importantissime e bisognoso di una forza reale e non di frattaglie aritmetiche e senatori a vita (con cui si arriva a 158 ma a volte ci sono e a volte no in aula).

151 ma si potrà arrivare anche a 155 voti se alla fine qualche renziano (ormai sembrano abbastanza blindati però) invece di astenersi vota per il sì. Dunque i 10 voti che mancavano mancano ancora. E Alessandro Goracci, l'uomo del pallottoliere per Conte, così come il ministro D'Incà che per M5S tiene i conti e i vari mediatori del Pd - «Neanche Franceschini è riuscito a fare il miracolo», dicono gli zingarettiani - vengono descritti come anime in pena. Anche se... «Intanto incassiamo i 151 e poi si vedrà, abbiamo tempo - avverte Conte i suoi emissari in Senato - per allargare i numeri nelle prossime settimane». Ecco, almeno lui non vuole drammatizzare. Ma l'aria non è buona per il governo. E Renzi gongola: «Non hanno 161 voti». Lui per ora ha trattenuto i suoi. O meglio, come racconta la renziana Conzatti: «Siamo andati da Matteo e gli abbiamo detto, fai la pace con e con il Pd». Sennò la scissione italovivista ci sarebbe stata e magari ci sarà. Per ora se n'è andato uno solo, ed è tornato al Pd: Vito De Filippo. Però non si tratta di un senatore ma di un deputato. A Senato l'ex renzianissimo capogruppo Marcucci sta trattando con Renzi a nome del proprio partito. E fa capire che ci sono margini di accordo.

Intanto si è defilato Clemente Mastella dall'operazione Responsabili. Non ha ricevuto i segnali e la considerazione che chiedeva. E niente: la moglie Sandra è per Conte a Palazzo Madama ma il soggetto politico centrista che doveva nascere intorno al Salva Conte non sta nascendo affatto. «Io non sono né pilastro, né costruttore, su questa crisi sono molto diffidente»: così sfila Clemente. E ancora: «Mi chiamo fuori perché, dopo aver cercato di dare consigli su come risolvere la crisi, sono stato attaccato sul personale».

All'orizzonte si profila così, visto che i 5 voti del Maie-Italia 2023 di Merlo e degli altri eletti all'estero più il contianissimo Fantetti ex di Forza Italia non bastano a sforare quota 161 più un Conte Ter con un rimpasto e un rientro di Italia Viva («Noi siamo prontissimi» avverte Rosato, «ma dobbiamo trovare le condizioni soddisfacenti per tutti») che un governo Conte sostenuto da un'altra maggioranza con l'ingresso di responsabili.

La prima doccia fredda arriva dall'Udc su cui venivano riposte tante speranze: «Mi cercano tutti - ha ironizzato ieri mattina il segretario Lorenzo Cesa - e magari vogliono fare premier me. Scherzo naturalmente....». E intanto perfino alti prelati bombardavano il partitino centrista per dire: «Date soccorso a Giuseppe, è uno di noi....». Cioè un moderato. Ma niente. Cesa ha deciso di non dare i tre suoi senatori a Conte e di restare nel centrodestra: «Hic manebimus optime». E comunque: «Non siamo in vendita, abbiamo i nostri valori e non ci prestiamo ai giochi di Palazzo», parola di Cesa. La sola Binetti pareva disposta al salto della quaglia, e non certo De Poli - l'altro senatore insieme a Saccone - perché è eletto in Veneto con i voti di Zaia e rinunciare a quelli in cambio di chissà che cosa è preferibile di no.

Si fanno scommesse sulla lotteria di Palazzo Madama in questo clima strano. Il dem Bruno Astorre dice: «Scommetto 10mila euro che martedì Conte la fiducia la otterrà. Ne scommetto però solo 100 che la otterrà con la soglia dei 161 senatori. Saranno di meno». Ma nei 5 stelle la situazione sta esplodendo. E da lì arriva un'altra doccia gelata. M5S, accorgendosi poco a poco della mancanza dell'arrivo del responsabili (e i forzisti tentennanti lo hanno detto a Crimi: «Restiamo con Berlusconi, per ora...»), fa partire un pressing su Conte: «Riapri a Renzi e ai renziani sennò si finisce tutti a casa». E molti di loro a Palazzo Madama parlano così: «Noi stiamo con il premier, ma se dovesse ostinatamente rimanere sulle sue posizioni non suffragate da numeri non andremo certo a immolarci per lui». Dunque i grillini scaricherebbero Giuseppi? Si stanno scannando su questo. E appena escono le voci sulla voglia di molti di loro di baciare il Rospo Renzi, arriva la bacchettata firmata Fraccaro, Crimi, Bonafede, ossia i fedelissimi di Conte che hanno paura di saltare insieme a lui e vogliono parare le manovre dei colleghi che intendono indebolire loro e indebolire il premier: «Nella riunione con i direttivi di Camera e Senato è stata ribadita da tutti l'assoluta compattezza del Movimento attorno al presidente Conte». Una posizione che «non è in discussione», così come resta confermata «l'impossibilità di qualunque riavvicinamento con Renzi».

Mario Ajello

