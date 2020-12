IL CASO

ROMA L'indice di trasmissione dell'Italia è scesa sotto a 1, a 0,91; una sola Regione, l'Abruzzo, resta in fascia rossa, dunque con il livello massimo di misure di contenimento; otto Regioni, grazie a una frenata dei contagi e dei ricoveri sono invece passate a una fascia di allarme meno grave. A cominciare dal Friuli Venezia Giulia, che ritorna in fascia gialla. Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da rossa ad arancione, mentre come il Friuli anche Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria lasciano l'area arancione e raggiungono il livello minimo. Non cambia nulla invece per Veneto, Molise, Sicilia, Sardegna, Lazio, Liguria, Provincia autonoma di Trento, con la conferma del livello minimo giallo, mentre Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte restano arancioni. La situazione sta in genere migliorando e ci si aspetta, ad esempio per Lombardia e Piemonte, la discesa in fascia gialla tra una settimana, mentre l'Abruzzo - che paga soprattutto un affollamento degli ospedali - punta a scalare in arancione dopo l'8 dicembre visto che con una ordinanza il governatore Marco Marsilio aveva anticipato l'auto retrocessione nel livello di misure di contenimento più rigorose.

INDICATORI

Questo è lo scenario con l'Italia si avvia al percorso verso il delicato, dal punto di vista epidemiologico, delle festività natalizie, riassunto in tre ordinanze firmate ieri pomeriggio dal ministro Roberto Speranza. La valutazione settimanale della cabina di regia del Ministero del Salute e dell'Istituto superiore di sanità che analizza i 21 indicatori ha registrato comunque ancora alcune problematiche: ci sono ancora sei regioni con l'Rt sopra 1 (Lazio 1,04, Calabria 1,06, Molise 1,38, Veneto 1,11 e Toscana 1,01 e Friuli Venezia Giulia con 1,03); per tre permane il rischio alto (Puglia, Sardegna e Calabria). Sul fronte dell'incidenza - numero di nuovi casi nelle ultime due settimane ogni 100mila abitanti - il dato più alto è quello della Provincia autonoma di Bolzano (1096,4), della Valle d'Aosta (895), di Veneto (831,3), Piemonte (860,7), Lombardia (741,7) e Friuli-Venezia Giulia (689). Indicazione finale della cabina di regia: «Questo andamento deve portare alla massima attenzione nella adozione e nel rispetto delle misure, evitarne un rilassamento prematuro e mantenere elevata l'attenzione nei comportamenti. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile».

CURVA

L'incidenza dei nuovi casi positivi è ancora troppo elevata e lo ha confermato ieri anche il direttore Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza: «Nel momento in cui si allentano le misure l'onda dei contagi riparte e sono necessarie misure più restrittive, quindi bisogna cercare di mantenere bassa la curva. L'incidenza nazionale è di 570 casi ogni 100mila, ancora alta». Come ha già sottolineato il professor Rezza, resta tra le più alte d'Europa, nonostante la frenata registrata grazie alle misure di contenimento delle ultime settimane. Anche ieri il numero dei nuovi casi è stato elevato, 24.099, ma si conferma la flessione (il venerdì precedente erano stati 28.352). Purtroppo resta drammatico il bilancio dei decessi: dopo il dato di ieri, 996, anche ieri si è superata quota 800, per la precisione 814. E se in termini assoluti ci sono meno posti occupati in terapia intensiva (3.567, una diminuzione di 30 unità rispetto al giorno precedente), questo è l'effetto delle dimissioni e, purtroppo, anche dei decessi, perché anche ieri altri 201 pazienti sono stati ricoverati in questo tipo di reparto. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità: «La quota di patologia severa o critica rimane costante», ha precisato. E fra i pazienti in terapia intensiva l'età è sempre in un range intorno ai 70 anni. L'età mediana dei decessi è di 81 anni. Serve grande cautela a Natale negli incontri con familiari più fragili».

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

