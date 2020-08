VENEZIA «L'ospedale dal Qatar verrà mai utilizzato? E quanto ci costa?»: sono le due domande che il consigliere Piero Ruzzante (Il Veneto che vogliamo) rivolge al governatore Luca Zaia, in un'interrogazione depositata ieri e lasciata in eredità alla prossima legislatura. La struttura donata nell'aprile scorso dall'emiro Tamim bin Hamad al-Thani, e allestita davanti al nosocomio di Schiavonia, è ancora vuota e inutilizzata. «Parliamo dello stoccaggio, della manutenzione: tutti interventi che hanno un costo. Chi paga?», incalza l'esponente dell'opposizione, domandando pure se resterà «inutilizzabile». Risponde l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Per il montaggio non è stato impiegato personale della Regione, ma sono stati coinvolti i volontari della Protezione civile, per cui non ci sono spese a carico delle casse pubbliche». Quanto all'utilizzo della struttura, lo zaiano aggiorna la telenovela che si trascina ormai da mesi: «Ci sono stati consegnati il tendone, l'impianto elettrico che peraltro è risultato non a norma, il sistema di condizionamento e le brandine. Il pavimento è stato solo ordinato. Quando abbiamo scritto al Qatar per sapere dove fosse il resto, per esempio i letti sanitari, ci è stato risposto che non è stato previsto altro e che questo era stato comunicato fin da subito al ministero degli Esteri. Nessuno però l'ha mai detto a noi. Ora abbiamo interpellato il Governo per cercare di capirne di più». (a.pe.)

