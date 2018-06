CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORROREVASTO A 14 anni resa schiava dal fidanzatino, con un ricatto: «O fai sesso con me e i miei amici o mando a tutti il tuo video hard, su Facebook, WhatsApp e Instagram». E a quei rifiuti della ragazzina, registrati dagli investigatori del tipo «ma io oggi non posso, dai, ti prego, veramente, ti prego...», quello che lei pensava fosse il suo primo e tenero amore rispondeva: «Ma che ti prego, mi stai a prendere per il c... se mi dici un po' più tardi va bene lo stesso, ma oggi si deve fare per forza!». Sono questi solo alcuni dei...