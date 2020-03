IL FOCUS

NEW YORK Recessione mondiale. Lo spettro di un arretramento delle maggiori economie che era impensabile fino a un mese fa sta diventando ora palpabile, mentre due forze di primaria grandezza distruttiva gravano sui mercati finanziari: la crescita esponenziale di contagio del coronavirus, e la guerra del petrolio tra l'Arabia Saudita e la Russia. Il prezzo di un barile di greggio è in caduta libera da venerdì, quando Mosca ha rifiutato in chiusura del vertice Opec di Vienna, di affrontare la crisi di domanda causata dal contagio globale con un ennesimo sacrificio collettivo da parte dei paesi produttori. I paesi del golfo avevano messo sul piatto un taglio di un milione di barili, ai quali chiedevano che i russi aggiungessero altri 500.000. Mosca ha opposto un netto diniego. Allo scadere naturale (marzo) dei tagli decisi un anno fa, si ritiene libera di tornare a pompare quanto vorrà, per ovviare al calo di profitti causato dall'arresto dei consumi in Cina.

La casa saudita ha reagito con un impennata d'orgoglio che suona come una dichiarazione di guerra: rubinetti riaperti subito, e sconti ai maggiori clienti del greggio proveniente dal golfo persico. Alla riapertura del mercato ieri il valore di un barile è sceso a 28 dollari, prima che il prezzo si riattestasse sopra i 30 (in calo del 25%), e il deprezzamento ha accelerato la picchiata dei listini su tutti i fronti: dagli indici azionari ai buoni del tesoro. La risalita pomeridiana di ieri a New York viene tra l'altro vista come una dinamica temporaria.

L'idea di un barile che scende a 20 dollari si è ormai infiltrata nelle analisi dei maggiori esperti di settore a partire da Jeff Curry, che in una nota della Goldman Sachs ieri ha scritto: «Il danno è già fatto, e l'impatto del crollo della domanda è già in corso, ora. Anche un taglio di 1,5 milioni di barili al giorno a questo punto non risolverebbe nulla nel quadro attuale. Sarebbe troppo poco, e troppo tardi».

IL PASSO INDIETRO

Nessuno in realtà sta offrendo di fare un passo indietro: la Russia ha concluso che i tagli alla produzione avvantaggiano solo gli Usa, dai quali in cambio Mosca riceve sanzioni economiche. Per questo Putin è determinato a usare la guerra dei prezzi per mettere in ginocchio lo shale gas statunitense. Dall'altra parte il regime di Riad è stanco di sottostare ai ricatti della Russia all'Opec, e pensa che un petrolio a 20 dollari finirà per far saltare l'arroganza del nemico. I due paesi denunciano un livello risibile di contaminazione da coronavirus: quindici casi in Arabia Saudita, venti in Russia che ha sigillato il confine con la Cina e ha importato il Covid-19 principalmente dall'Italia. Forse è per questo che i due contendenti pensano di potersi lanciare con impunità in una guerra commerciale nel momento in cui la pandemia sta sconvolgendo le economie dei tre continenti.

La consolazione effimera per i consumatori negli Usa è che il prezzo alla pompa della benzina è ugualmente in calo, e nei prossimi giorni potrebbe assestarsi sull'equivalente di 60 centesimi di dollaro al litro. Ma il danno per l'economia nazionale è enorme. Quasi tutti i produttori nazionali hanno dovuto dimezzare l'estrazione la settimana scorsa, quando il greggio è sceso sotto i 45 dollari. La soglia di sopravvivenza è ora dichiarata tra i 30 e i 35 dollari, un livello ben più basso dei 50 dollari che definivano lo stesso concetto durante la precedente caduta dei prezzi nel 2014. Ma i grandi protagonisti del mercato come la Parsley, la Occidental e la Dimondback hanno ceduto tra il 35 e il 48% della capitalizzazione nel tracollo di Wall Street ieri. Mosca spavalda si vanta di poter sostenere una flessione dei prezzi per cinque o sei anni. Gli analisti giurano che su questa strada tra pochi mesi l'economia e la stabilità politica in Russia e in Arabia potrebbero saltare.

Flavio Pompetti

