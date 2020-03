L'ORGANIZZAZIONE

VENEZIA Il direttore generale Augusta Celada aveva già dato disposizione di effettuare «tutte le azioni necessarie a garantire la pronta pulizia dei locali scolastici, in modo da favorire il regolare rientro degli studenti e del personale», nell'eventualità che l'ordinanza venisse revocata. Così invece non è stato ma l'assessore Elena Donazzan, che pure aveva rivolto quell'invito all'Ufficio scolastico regionale, non si perde d'animo: «Grazie alle nuove tecnologie, il Veneto non si ferma». La stessa titolare dell'Istruzione ha partecipato alla prova generale delle lezioni in aula virtuale che da domani coinvolgeranno gli 800 studenti e i 120 docenti dell'istituto Rigoni Stern di Asiago, una delle scuole che si sono organizzate alla pari delle università.

I PLESSI

Non tutti i plessi sono attrezzati per sopperire all'emergenza, tanto che a molte famiglie (soprattutto di elementari e medie) non è stata comunicata alcuna modalità alternativa alla sospensione della frequenza fisica, al di là dell'assegnazione di compiti mediante il registro elettronico. Alle superiori, invece, è più facile l'attivazione degli insegnamenti a distanza. Si spazia da un livello minimo, come dispense tramite email e dirette via Skype, a un piano evoluto com'è quello attuato sull'Altopiano. «Ci siamo dotati della piattaforma gratuita di Google spiega la dirigente scolastica Laura Biancato che contiene un grande numero di strumenti facilmente accessibili. Si va dalla condivisione di documenti, all'allestimento di una vera e propria classe. Professori e ragazzi si vedono e interagiscono, la lavagna è virtuale ma visibile anche a distanza, i lavori di ognuno possono essere mostrati e corretti. Certo, è un sistema che non può essere attuato per sei ore al giorno, sarebbero troppe da reggere davanti allo schermo. Ma per le materie e i contenuti essenziali, è un ottimo strumento di gestione del gruppo: come ammesso dagli stessi allievi, ci si disturba molto di meno e ci si rilassa molto di più, ciascuno nella propria cameretta senza stress».

GLI ATENEI

Pronta anche la risposta delle università. Per quanto riguarda Padova, l'inizio dei corsi semestrali è stato rinviato al 9 marzo, mentre quelli trimestrali, gli esami e le lauree ricominceranno domani online. Annuncia il rettore Rosario Rizzuto; «L'ateneo riprenderà le attività didattiche con soluzioni organizzative e telematiche che evitino il movimento dei grandi numeri della popolazione studentesca». Anche a Ca' Foscari lezioni e allori saranno possibili solo via web, anche se non tutti i docenti hanno confermato l'operatività, per cui alcuni insegnamenti verranno ricalendarizzati. Sempre a Venezia, tre le piattaforme informatiche attivate dallo Iuav: «Facciamo che anche da questa esperienza possano nascere indicazioni per un miglioramento generale delle nostre pratiche nel campo della prevenzione, dell'insegnamento, dell'organizzazione», sottolinea il rettore Alberto Ferlenga. Stessa modalità all'Università di Verona, dove già il 70% degli iscritti studia in e-learning e comunque devono essere recuperate più di 1.200 lezioni perse nei giorni scorsi. Dice il rettore Pier Francesco Nocini: «L'ateneo si è organizzato per garantire modalità telematiche al fine di ridurre il più possibile il movimento delle persone. Sono consapevole delle difficoltà dovute a questa situazione, ma confido nella comprensione e collaborazione da parte di tutti». Diversa è invece la situazione del Friuli Venezia Giulia: l'assenza di focolai permette la ripresa dei corsi a Trieste già domani e a Udine martedì.

