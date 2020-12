L'ORGANIZZAZIONE

Vaccino contro Covid-19: le tappe di avvicinamento dell'Italia alla consegna, da parte di Pfitzer, del primo contingente di 3,4 milioni di fiale da somministrare in doppia dose a 1,7 milioni di persone (sul totale opzionato dall'Italia dal colosso americano di 20,9 milioni) potrebbero guadagnare una settimana di tempo rispetto a quanto programmato e anticipare così al 15 anziché al 22 gennaio del 2021 il via libera alla distribuzione alle regioni. Il ruolino di marcia ufficiale, su cui sono accesi da giorni i fari a Bruxelles, prevede che l'Ema, l'ente regolatorio europeo per i farmaci, si riunisca il 29 dicembre. Bruciando tutte le tappe amministrative nei due successivi giorni dovrebbe arrivare il via libera all'autorizzazione all'immissione in commercio. Dopo Capodanno si dovranno tuttavia attendere un altro paio di giorni per perfezionare la procedura negli uffici di Bruxelles. Da lunedì 4 gennaio del 2021 dunque la palla passerà alle agenzie del farmaco dei vari Paesi europei. In Italia c'è l'Aifa che quindi prima dell'epifania potrà istruire la pratica che la riguarda licenziandola la settimana successiva. Andrà poi perfezionato l'ordine nei successivi 10-12 giorni e infine Pfitzer dovrebbe consegnare i vaccini nei luoghi indicati dall'Italia rispettando la filiera del freddo (a -78 gradi).

LA DISTRIBUZIONE

La distribuzione del primo lotto di dosi da assegnare e somministrare alle prime categorie da vaccinare (operatori sanitari e anziani delle Rsa) dovrebbe dunque arrivare intorno al 22 gennaio. Se invece, come pare, la prima riunione dell'Ema sarà anticipata al 22 di questo mese, tutte le tappe guadagneranno una settimana arrivando al 15 gennaio per la distribuzione. In questa prima fase la somministrazione si farà solo in ospedale e, tramite unità mobili, a operatori e ospiti delle Rsa.

