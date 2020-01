L'Ordine vuole chiudere il convento 4 suore barricate: niente sfratto

Un convento rischia di chiudere, come ormai accade da tempo in tutta Italia. Ma in questo caso le suore hanno deciso di opporsi alla decisione barricandosi dentro. Accade a Marradi, paese del fiorentino, dove tra l'altro è nato il presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Perugia, il cardinale Gualtiero Bassetti, come anche il poeta Dino Campana.

Nel monastero della Santissima Annunziata delle domenicane di clausura di Marradi sono rimaste in quattro, tre suore tra le quali una molto anziana e una novizia, tutte comunque intenzionate a non lasciare la loro casa. E hanno trovato in questi mesi di annunciato sfratto anche la solidarietà di una parte degli abitanti del paese, tra cui Paolo Bassetti, ex sindaco e anche cugino del presidente della Cei. Anche il secondo tentativo (un altro ce ne era stato già a dicembre) di portare le suore via è andato a vuoto. Senza alcun preavviso, tre religiosi, tra cui due suore, hanno bussato al convento proprio con l'obiettivo di convincere le monache a fare le valigie. Ma le padrone di casa non hanno aperto a nessuno e alcuni abitanti, una volta allertati, si sono recati a sostenerle. «Da tempo - spiega Bassetti - ci stiamo adoperando per evitare che le suore debbano lasciare il monastero come vorrebbe il loro ordine da Roma. Se dovessero ritornare di nuovo alla carica non farebbero una gran figura».

