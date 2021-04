Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA L'obiettivo resta sempre quello delle 500 mila vaccinazioni al giorno, ma con una nuova ordinanza destinata alle Regioni e ai target giornalieri da rispettare, il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha voluto ribadire che - va bene l'immunizzazione in tempi rapidi -, ma che bisogna evitare le corse in avanti perché si rischia di rimanere senza le dosi necessarie per i richiami. «Dai dati in possesso a questa...