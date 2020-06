L'ORDINANZA

VENEZIA Un'altra ordinanza e nuove linee guida con indicazioni validate dal Comitato tecnico scientifico. Basteranno per andare a trovare i nonni in casa di riposo? Basteranno, dopo cinque mesi di chiusura totale, per accogliere nuovi ospiti? «Se le strutture hanno qualche dubbio, che ci chiamino. Ma il mio appello è forte: aprite le case di riposo», ha detto il presidente della Regione Luca Zaia presentando, ieri mattina a Marghera, il nuovo provvedimento sulle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale. Ce n'era bisogno, visto che un'ordinanza con precise linee guida era già stata fatta lo scorso 29 maggio? Sì, perché le case di riposo di fatto erano rimaste chiuse, da febbraio ci sono stati solo 500 nuovi accessi con le visite dei parenti limitate se non vietate. Cautele eccessive? Non tanto, se si pensa a cosa è successo in una casa di riposo vicentina, a Rossano Veneto: un anziano ospite è tornato a casa, dai propri familiari, per pranzare assieme ma quand'è tornato nella struttura alla prova del tampone è risultato positivo. Morale: l'intera casa di riposo in quarantena.

Stavolta, però, dovrebbe funzionare. «Il giudizio su queste nuove linee guida è positivo, anche se qualche aggiustamento si renderà necessario», ha detto Roberto Volpe, presidente dell'Uripa, l'Unione regionale degli istituti per anziani. Che, però, avverte: «Non si pensi che si possano fare cento visite al giorno, dovremo fare i conti con il personale a disposizione». Perché per andare a trovare i nonni, non si potrà più entrare nelle loro camere: gli anziani dovranno essere trasferiti in appositi spazi, meglio se all'aperto, e dunque ci sarà bisogno di addetti sia durante gli spostamenti che durate le visite. E il dettaglio è che personale non ce n'è: «Se sul mercato ci fossero duemila operatori e mille infermieri li assumeremmo domani mattina», ha detto Volpe.

LE REGOLE

La riapertura delle case di riposo, comunque, adesso dovrebbe essere più semplice. Come si può leggere nelle schede pubblicate qui sotto, per le case di riposo ci sono precise regole per i nuovi accessi, cioè i ricoveri: se l'anziano arriva da casa sarà sottoposto a tampone e dovrà stare in isolamento per 14 giorni; se arriva dal Pronto soccorso non ci sarà bisogno della quarantena; se è stato ricoverato in ospedale, dovrà stare 14 giorni isolato in un ospedale di comunità. Quest'ultimo caso, a sentire l'Uripa, andrebbe corretto: «O è una svista oppure l'ospedale non è considerato un posto sicuro». Per quanto riguarda, invece, le strutture per disabili, minori, malati psichiatrici, sarà sufficiente il tampone. Infine, le visite dei familiari: dovranno essere prenotate, non più di due parenti per volta e per non più di 30 minuti. E, come ha sottolineato l'assessore Manuela Lanzarin, con la firma di un patto di responsabilità assieme all'ente gestore: «Sono linee guida tutelanti per strutture, ospiti e familiari». Lanzarin ha inoltre annunciato che «la giunta sta lavorando anche ad un provvedimento finanziario per garantire la sostenibilità economica alle strutture, i cui bilanci versano in pesante difficoltà a causa dei decessi e della chiusura per quasi quattro mesi».

Alda Vanzan

