L'ORDINANZA

VENEZIA Luca Zaia premette di aver firmato la nuova ordinanza «sempre raschiando il fondo del barile»: come a dire che gli allentamenti alle restrizioni sono stati ricavati grattando via un po' di polvere dai passaggi più opachi dei provvedimenti nazionali. Ma è chiaro a tutti, a cominciare dall'Avvocatura di Palazzo Balbi ormai di stanza alla Protezione Civile, che per questa settimana le disposizioni regionali (in vigore fino a domenica prossima) entreranno in conflitto con quelle statali (l'ultimo decreto scatterà solo da lunedì 4 maggio). Tant'è che a Marghera chi incrocia l'avvocato Franco Botteon ci ride anche su: «Quand'è che ce le impugnano queste?».

LE MISURE

Zaia però non ha alcuna voglia di scherzare. Per evitare altre lamentele da parte di sindaci e prefetti, il governatore modula l'orario di applicazione delle nuove misure: alcune dalle 18 di ieri e altre dalle 6 di stamani, «così diamo modo a tutti di organizzarsi». Intanto: addio per sempre ai 200 metri e, a differenza del resto d'Italia, anche al concetto di prossimità da casa. Annuncia il presidente: «È consentito lo spostamento individuale per l'attività motoria, anche con la bici, in tutto il Comune di residenza o dimora. Naturalmente niente assembramenti, mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri, salvo che per chi accompagna minori o disabili. Magari però evitiamo i cortei lungo le piste ciclabili... Per il resto, si può passeggiare e fare jogging, senza limitazioni». Salvo una: obbligo per tutti, «bambini e podisti compresi», di usare mascherine e guanti (o gel igienizzante), così come deve accadere «nelle attività economiche e sociali». Questa è una regola più restrittiva di quella nazionale, evidente contrappeso giuridico alla camminata libera entro i confini comunali. Terza anticipazione, tutta veneta: all'interno del territorio regionale si possono raggiungere seconde case, imbarcazioni e velivoli di proprietà per fare manutenzione e riparazione: «Quindi non per andare a dimorarci o farci un giro precisa Zaia ma per controllare se si sono rotti i tubi, a verificare se funziona l'impianto di allarme, a fare quello che farebbe il buon padre di famiglia». Ultima concessione: l'acquisto di cibo per asporto tramite i veicoli, senza discesa dei passeggeri, come al McDrive. «Sono stato criticato per il take away, ma dal 4 maggio lo prevede anche il decreto del Governo», rivendica il leghista.

CENTRI DIURNI ED ESTIVI

Nel frattempo la Regione lavora pure per attenuare il peso sulle famiglie. «Da un lato spiega l'assessore Manuela Lanzarin (Sanità e Sociale) stiamo studiando la riapertura con gradualità e in sicurezza, a piccoli gruppi, dei centri diurni per disabili, anziani, malati di Alzheimer. Dall'altro entro giovedì scriveremo le regole per l'avvio dei centri estivi, non solo per la fascia 0-6 ma anche per i ragazzi più grandi». All'opera è anche l'assessorato all'Ambiente: Gianpaolo Bottacin annuncia «due studi dell'Università di Padova per capire l'eventuale nesso tra inquinamento e Coronavirus, l'uno con il Comune di Padova e l'altro con le Regioni del bacino padano, le Arpa e l'Ispra».

A.Pe.

