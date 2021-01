L'ORDINANZA

VENEZIA Così il Veneto diventa arancione. Non soltanto in questo weekend, com'era già stato deciso dal Governo per tutta Italia: in base all'ordinanza che è stata firmata ieri dal ministro Roberto Speranza e che entrerà in vigore domani, sicuramente fino al 15 gennaio, e verosimilmente poi per almeno una o due altre settimane, scatteranno la serrata di bar e ristoranti (operativi solo per l'asporto) e la chiusura dei confini comunali (salvo motivi di necessità e di urgenza), in aggiunta al coprifuoco dalle 22 alle 5 già attuato in zona gialla, che invece viene confermata per il Friuli Venezia Giulia. «Prendiamo atto di questa nuova classificazione e chiediamo di fare presto con i ristori alle attività», ha commentato il presidente Luca Zaia.

LA DECISIONE

Dunque per la prima volta, al di là dell'esperienza vissuta nei giorni feriali del periodo natalizio, i veneti sperimenteranno la fascia arancione, che invece i friulgiuliani avevano conosciuto per tre settimane. Infatti dal 4 novembre, giorno in cui era stato varato il decreto che istituiva la colorazione delle regioni, settimana dopo settimana per il Veneto era sempre stato confermato il giallo, al massimo rinforzato nella versione giallo plus attraverso le ordinanze regionali che ad esempio avevano limitato le aperture dei negozi al sabato e alla domenica, vietato le passeggiate nelle aree affollate, imposto le consumazioni da seduti nel pomeriggio e fermato la mobilità intercomunale alle 14. La decisione è stata presa dal ministro Roberto Speranza «sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regìa», cioè dal dicastero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. «Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l'indice del contagio è in crescita», ha spiegato l'esponente dell'esecutivo.

LA COMPETENZA

La notizia è rimbalzata a Marghera durante il consueto punto stampa, quando però Zaia aveva già lasciato la diretta televisiva e social per partecipare a una videoconferenza istituzionale. È toccato così all'assessore Manuela Lanzarin riprendere le parole del governatore, che fino a poco prima aveva continuato a sottolineare la competenza delle autorità scientifiche nazionali nella scelta della fascia regionale: «I tecnici fanno le valutazioni in base ai parametri, noi ci atteniamo alle loro osservazioni». A telecamere ormai spente, il concetto è stato poi ribadito da Zaia: «Come ho sempre sostenuto, al pari anche di tutte le altre Regioni, la decisione della classificazione in aree deve essere competenza esclusiva dell'autorità scientifica, che per noi è l'Istituto superiore di sanità. Prendiamo atto di questa nuova classificazione, che viene in un momento non facile per il Veneto, così come per l'Italia, l'Europa e il mondo, messi a dura prova in queste ore. Non dimentichiamo la situazione in tutta Europa, con la Germania che ha mille morti al giorno e ha prolungato il suo lockdown, o con l'Inghilterra che registra 58mila casi ogni giorno». Ma basteranno le nuove misure? «In quest'ultimo periodo ha osservato il presidente della Regione abbiamo fatto venti giorni di restrizioni: dal 19 al 23 gennaio dicembre con la zona gialla plus, poi dal 24 dicembre al 10 gennaio con l'alternanza di fasce rosse e arancioni, tanto per rispondere a qualche teorico secondo cui sarebbe sufficiente una settimana di chiusure per risolvere tutti i problemi».

L'APPELLO

Zaia ha poi rinnovato il suo appello al Governo: «Bisogna fare presto, prestissimo, con la messa a disposizione dei ristori per le categorie imprenditoriali e commerciali che devono chiudere o che comunque vedranno assottigliarsi il flusso dei clienti. I mancati fatturati di tante categorie economiche vanno compensati al più presto». Considerazioni a cui si sono associati i rappresentanti delle imprese. A cominciare da Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto: «Comprendiamo ed accettiamo la decisione perché siamo consapevoli della necessità di tutelare la salute dei cittadini e bloccare i contagi. Non possiamo, però, nascondere la nostra preoccupazione per le attività colpite da queste misure, in particolare bar, ristoranti, alberghi e mondo dello sci che sono alcune di quelle che pagano il conto più salato. Per questo è fondamentale stanziare immediatamente dei ristori e farli arrivare sul territori in tempi brevi come chiesto dal presidente Zaia. E insieme agli aiuti serve la cancellazione delle scadenze fiscali altrimenti le risorse stanziate saranno utilizzate per pagare le tasse». Ha concordato Patrizio Bertin, numero uno di Confcommercio Veneto: «La situazione pandemica e sanitaria è gravissima, ne siamo tutti consapevoli. A noi chiedono di tenere chiuso e faremo la nostra parte. Lo Stato, però, faccia la sua e la faccia con la stessa velocità con cui adotta il provvedimento: deve fare i bonifici subito e per subito intendo immediatamente, già entro e non oltre la stessa prossima settimana. Altrimenti non pochi a breve dovranno portare i libri in tribunale per dichiarare il fallimento». Timori condivisi dal senatore Antonio De Poli: «Servono certezze, non annunci o promesse».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

