L'ORDINANZA

VENEZIA Così come l'Emilia Romagna e la Lombardia anche il Veneto ha autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali alla presenza di pubblico. Il presidente della Regione Luca Zaia ha firmato l'ordinanza ieri mattina anche se per un periodo limitato: fino al 3 ottobre. Quindi per due domeniche - oggi e la prossima - e altri due sabati i tifosi potranno tornare ad assistere alle partite dei campionati nazionali, anche dilettanti, di qualsiasi disciplina sportiva. I limiti fissati dalla Regione sono 1.000 persone negli impianti all'aperto e 700 negli impianti al chiuso e con una serie di prescrizioni: obbligo di stare seduti su posti pre-assegnati, mascherina, prenotazioni, niente bandiere o striscioni. In realtà per i campionati nazionali si aspettava l'intervento del governo, ma, mancando ancora le linee guida nazionali, sono intervenute le Regioni.

Dopo sette mesi il calcio veneto (105 mila tesserati nel 2019/20) si rimette dunque in moto quasi al completo, ma soprattutto accogliendo tifosi, genitori e appassionati sugli spalti. Tribune accessibili, dunque, sia nei tornei giovanili sia nelle prime squadre (a meno di diverse imposizioni da parte di questure e autorità sanitarie) con l'obbligo di attenersi scrupolosamente alla prescrizione del distanziamento interpersonale (sia frontalmente che lateralmente) di almeno un metro e di indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto. «Confermiamo la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi - fanno sapere dal Comitato Regionale Veneto - all'interno di impianti che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi (fino a mille all'aperto) e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto». Ieri sera, però, nessuna apertura al pubblico, nemmeno parziale, dello stadio Bentegodi di Verona per la prima di campionato tra l'Hellas e la Roma, ma solo ingressi a invito: tempi troppo stretti, rispetto all'ordinanza regionale emessa ieri mattina, per organizzare un'eventuale vendita di biglietti e l'assistenza interna con steward sugli spalti.

VOLLEY

Ingressi a inviti anche al Palaverde di Villorba oggi per la prima di campionato di volley femminile dell'Imoco che incontrerà il Casalmaggiore: con una capienza di 5.344 posti, il palazzetto ospiterà tra i 200 e i 250 invitati oltre alle 150 persone dello staff, comunque al di sotto del limite di 700 persone. La vendita dei biglietti sarà possibile per la partita del 3 ottobre contro Scandicci.

Riapre al pubblico anche la Kioene Arena dove i padroni di casa della Kioene Padova incontreranno la Gas Sales BluEnergy Piacenza nella seconda giornata degli ottavi di Coppa Italia. Una partita che vede i bianconeri tornare a giocare in casa dopo 7 mesi a mezzo.

LA RICHIESTA

Intanto la Regione Friuli Venezia Giulia spinge per aumentare il tetto dei mille spettatori. Non solo: secondo indiscrezioni il governatore Massimiliano Fedriga aveva chiesto che il provvedimento per la riapertura degli stadi non fosse limitata soltanto al calcio di Serie A ma fosse esteso - come in Veneto - anche agli altri sport, sia dell'ambito professionistico che quello dilettantistico. Quanto al tetto di mille spettatori per Fedriga sarebbe ritenuto troppo basso considerando grandi impianti - come lo stadio di Udine - di ben maggiore capacità.

