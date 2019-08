L'OPPOSIZIONE PADOVA Le nuove regole sull'edilizia popolare hanno aumentato il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPPOSIZIONEPADOVA Le nuove regole sull'edilizia popolare hanno aumentato il canone a 24mila famiglie venete e ne hanno mandate in decadenza altre 4.194. Intanto regna il caos sul pagamento dei primi bollettini, non tutti gli inquilini hanno ricevuto a casa il nuovo prospetto e in tanti si domandano che fare. Il quadro è stato presentato ieri a Padova da Claudio Sinigaglia, Graziano Azzalin, Stefano Fracasso e Anna Maria Bigon, consiglieri regionali del Pd. La richiesta è di rivedere al più presto la legge regionale che ha modificato le...