IL RETROSCENA

ROMA È molto difficile, se non impossibile, che Giuseppe Conte accolga le proposte per fronteggiare l'emergenza che questa mattina Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi gli squaderneranno sul tavolo di palazzo Chigi. «Sì e no c'è ne sono solo un paio praticabili, il resto è propaganda», dice un ministro grillino che al pari del premier è poco incline a far lievitare l'afflato bipartisan, per il timore che sia propedeutico al governissimo per la ricostruzione invocato dal capo leghista e da Matteo Renzi.

Eppure il vertice di oggi, il secondo da quando è scattata l'epidemia, non sarà una cerimonia inutile. Celebrata solo per far contenti il presidente Sergio Mattarella che invoca «unità di azione per la rinascita» e il Pd, per nulla disposto ad affrontare l'emergenza sotto il tiro incrociato del centrodestra.

Il summit non sarà inutile perché, a palazzo Chigi, si proverà a definire la portata del maxi-decreto di aprile, anche se l'ultima parola verrà detta quando sarà stata chiusa la trattativa con Bruxelles.

Il governo ha già messo in cantiere il provvedimento e Conte - che prometterà «interventi di più ampio respiro» - intende avere il via libera delle opposizioni a un nuovo scostamento di bilancio, che dovrà poi essere votato dal Parlamento. Esattamente come è accaduto per il decreto di marzo.

«Ci siederemo chiedendo di gettare sul piatto almeno 75 miliardi», annuncia Tajani. 75 miliardi che vanno ad aggiungersi ai 25 già stanziati nel provvedimento del mese appena finito, per un totale di 100 miliardi. Una cifra pesante che va nella direzione della ricetta indicata da Mario Draghi: fare debito per aiutare chi ha bisogno. E che non lascia indifferente il premier e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Né tantomeno il Pd e i 5Stelle che, silenziosamente, pressano il responsabile dell'Economia per strappare «più risorse possibili».

IL PRESSING E I COSTI

Così in ambienti di governo e della maggioranza, non si esclude che il decreto di aprile che parte da 25-30 miliardi, possa arrivare a quota 50. Questo perché la chiusura pressoché totale delle attività produttive che verrà prolungata fino a Pasqua costa, come denuncia Confindustria, ogni settimana lo 0,75% di Pil, pari a 13 miliardi. 52 al mese. E perché, per fermare le proteste sociali, il governo intende aumentare gli aiuti agli autonomi, introdurre il reddito di emergenza anche per i lavoratori in nero, rinnovare la cassa integrazione, etc.

Gualtieri, davanti a queste cifre, si mostra prudente. Vuole attendere l'esito dell'Eurogruppo del 7 aprile. E nel frattempo predica la necessità di garantire «la sostenibilità» delle misure, temendo la punizione dei mercati. Ma è anche vero che l'acquisto di titoli pubblici, senza limiti, da parte della Bce e la possibilità di riuscire a strappare concessioni in sede europea, sembrano lasciare qualche margine per forzare la mano. In più, il ministro dell'Economia ritiene il decreto di aprile l'ultimo dell'emergenza rinviando, ad eccezione di qualche integrazione successiva, le altre misure «per la rinascita» alla legge di bilancio. In autunno. E anche di questo che si parlerà nel vertice di questa mattina.

IL CONDONO EDILIZIO DI SALVINI

Scostamento di bilancio a parte, Salvini si presenterà a palazzo Chigi con un lungo elenco di proposte, compreso una sorta di condono per i piccolo abusi edilizi, l'emissione di «Bot di guerra», l'affidamento ai sindaci dei 400 milioni stanziati per i buoni pasto, «da gestire in autonomia». E l'istituzione di una «free tax area» per le zone rosse del Nord. Milano inclusa.

La ricetta di Giorgia Meloni, che ha scritto una lettera a Conte, è un bonus da mille euro da dare - con accredito bancario - ai nuclei familiari che hanno sul conto corrente non superiore a duemila euro e sono composti «da uno o più soggetti, accresciuto di 250 euro per ogni componente successivo al primo». Tajani per Forza Italia solleciterà lo stanziamento di 75 miliardi in aprile e un «forte taglio delle tasse».

Alberto Gentili

