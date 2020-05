L'OPERAZIONE

VENEZIA Una banca del sangue con il plasma dei pazienti guariti dal Coronavirus. Primo in Italia, il Veneto lancia un'operazione imponente e ambiziosa: immagazzinare già adesso fino a 3.600 sacche ematiche, dato peraltro in continuo aumento, per garantire le cure agli altri malati, nel momento in cui le trasfusioni ricche di anticorpi neutralizzanti passeranno dalla fase di sperimentazione allo standard di protocollo. Il progetto è stato presentato ieri dalla Regione, con annesso invito ai contagiati che sono stati ricoverati, trattati e dimessi con successo, affinché si sottopongano alla donazione, che in quanto tale non può che essere volontaria.

LO STUDIO

Com'era stato precursore nello svolgimento dei test sierologici, nell'ambito dello studio condotto dai professori Mario Plebani e Giuseppe Lippi con il coordinamento del virologo Giorgio Palù, così il Veneto vuole anticipare tutti nell'allestimento di un deposito del plasma degli ex degenti. Il punto di partenza è costituita dai 12 ricoverati che, sotto la supervisione delle Università di Padova e Verona, sono stati sottoposti a terapie con il sangue di altri ammalati che si erano già negativizzati. «I risultati sono incoraggianti, ma non abbiamo ancora voluto illustrarli pubblicamente per rispetto dell'Istituto superiore di sanità, a cui saranno inviati», ha spiegato la Regione.

LA BASE

La macchina organizzativa si è già messa in moto. Palazzo Balbi ha scritto ai direttori generali di tutte le Ulss, affinché attivino i rispettivi centri trasfusionali, perché raccolgano in via prudenziale il plasma del maggiore numero possibile di persone che hanno sconfitto il Covid-19. Attualmente la platea è stimata in 3.600 soggetti, considerando quelli che sono stati dimessi e sommando anche gli attuali ricoverati (al netto dei pazienti in Terapia Intensiva), anche se va detto che il totale effettivo dei negativizzati ha superato quota 10.100. Ad ogni modo quella è considerata la base necessaria e sufficiente «per rendere industriale quello che finora è sperimentale». La trasfusione del plasma contenente gli anticorpi, suggerita ancora all'inizio dell'epidemia dalla delegazione di medici arrivata in Veneto dalla Cina, è infatti ancora una pratica sperimentale, in attesa della validazione terapeutica. «Ma noi non possiamo permetterci di aspettare la conferma, girarci indietro e non avere il magazzino», ha chiosato il governatore Luca Zaia.

I TEMPI

Ma che tempi servono? I guariti saranno contattati dalle Ulss, dopodiché potranno decidere di donare anche subito il loro sangue, con una trasfusione della durata di circa mezz'ora. Il plasma potrà essere conservato per due anni ed eventualmente essere destinato anche a trasfusioni per altre esigenze, per cui non verrebbe sprecato, nemmeno nell'ipotesi in cui la pratica non dovesse entrare nei protocolli. L'appello dei vertici regionali ai guariti è accorato: «Non siete obbligati a donare, ma la sanità del Veneto vi ha dato tanto, per voi potrebbe essere l'occasione di dire grazie e fare del bene ad altri ammalati».

GLI SCIENZIATI

In questi mesi la comunità scientifica si è divisa su molti temi, compreso quello delle trasfusioni di plasma. Ma sul punto Zaia è categorico: «Al di là delle teorie di tanti che non vanno mai in ospedale, io mi fido di più di chi sta vicino ai pazienti e li sta curando. I nostri clinici in prima linea hanno realizzato belle cose, diventate buone pratiche, mentre gli altri discutevano su cosa fare. Ho sentito scienziati parlare di simil-influenza, sostenere che l'epidemia non sarebbe mai arrivata, affermare che non serviva la mascherina: adesso vogliono fare dibattito sulla plasmaferesi che esiste da trent'anni? Noi in Veneto eroghiamo 50.000 prestazioni di questo tipo all'anno, per molti malati cronici di varie patologie. Se i miei clinici mi dicono che i pazienti riaprono gli occhi con questa terapia, ho l'obbligo morale di andare fino in fondo e vedere se funziona. Per fortuna non abbiamo ascoltato certi esperti sui farmaci sperimentali, che invece stanno dando risultati... Siamo in una stanza buia e c'è un interruttore: vorremmo forse non provare ad accendere la luce?».

