L'OPERAZIONE VENEZIA Un investimento da 450 milioni di dollari, dopo la quarantina

L'OPERAZIONEVENEZIA Un investimento da 450 milioni di dollari, dopo la quarantina serviti per acquistare il vecchio immobile dell'hotel San Rafael di Punta del Este. E quel vetusto albergo dal gusto retrò, nel paradiso della costa uruguaiana sull'Oceano Atlantico, riaprirà dopo otto anni come Ocean Cipriani Resort e Club Residences.Con questa grande operazione immobiliare si rilancia dunque la presenza del gruppo Cipriani in Uruguay, dopo che nel 2003 era stato inaugurato il Cipriani Punta del Este, poi venduto prima di diventare Punta del...