L'OPERAZIONE

VENEZIA Tonnellate di rifiuti, provenienti dalla Campania, dalla Toscana e da alcune regioni del Nord Italia, sono stati gestiti per lungo tempo in maniera illecita per poi essere abbandonati in capannoni dismessi in Veneto ed Emilia-Romagna.

A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Treviso (Noe) che, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia dei Venezia, hanno eseguito ieri una misura cautelare a carico di undici persone, tra cui un trasportatore padovano, 4 imprenditori veronesi e un vicentino: 9 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; ad altre due è stato imposto l'obbligo di dimora. Il pm Giovanni Zorzi ha chiesto e ottenuto anche il sequestro di beni per oltre un milione di euro in Veneto, Campania e Lombardia. Gli indagati saranno interrogati nei prossimi giorni dal giudice per le indagini preliminari di Venezia, Marta Pacagnella, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare a loro carico, a conclusione di quella che il Noe definisce «una delle più importanti operazioni di Polizia Giudiziaria contro il traffico dei rifiuti ed a tutela dell'ambiente mai eseguite in Veneto».

MOVIMENTI SOSPETTI

L'indagine ha preso il via nel febbraio del 2019, sulla base di una segnalazione dei carabinieri di Legnago, relativa ad alcuni movimenti sospetti di mezzi pesanti nei pressi di un capannone nella provincia veronese, in disuso da anni. Degli accertamenti si è occupata inizialmente la Procura di Verona ma, successivamente, gli atti sono stati trasferiti a Venezia, competente ad indagare per gli episodi di traffico illecito di rifiuti commessi in tutto il territorio regionale.

Nel corso dell'inchiesta sono emersi indizi nei confronti di soggetti attivi nell'ambito del trattamento e trasporto dei rifiuti i quali, previa attribuzione di falsi codici dell'Elenco Europeo Rifiuti (il cosiddetto E.E.R.) nei formulari, avrebbero gestito illecitamente, con compiti e ruoli diversi, lo smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali (rifiuti indifferenziati urbani, plastici e tessili) attraverso la mancata sottoposizione alle previste operazioni di trattamento e recupero e il successivo trasporto, stoccaggio e contestuale abbandono in capannoni dismessi.

I SEQUESTRI

Sono stati sequestrati impianti, uffici, sedi legali ed operative di tre ditte delle quali due di trattamento e una di trasporto rifiuti; 10 motrici e rimorchi utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti, per un valore complessivo di circa 500 mila euro, oltre 700 mila euro a carico delle 3 ditte indagate, quale profitto del reato.

I carabinieri contestano almeno 25 trasporti illeciti, nei quali i rifiuti - per un totale di circa 2700 tonnellate - risultavano sempre accettati formalmente dalla ditta che appariva come destinataria ma in realtà, nonostante le difformi attestazioni rilasciate, finivano scaricati in capannoni in disuso in Veneto e in Emilia Romagna. I militari dei Noe sono stati supportati da un velivolo del 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano, e hanno operato in coordinamento con i Gruppi Tutela Ambientale di Milano e Napoli oltre che personale dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Verona, Padova, Vicenza, Mantova, Milano, Monza/Brianza, Napoli, Salerno e Caserta. Oltre agli arresti ed ai sequestri sono state compiute 25 perquisizioni, di cui 6 a carico di altre ditte al momento non indagate, con sequestro di copiosa documentazione cartacea e digitale, che sarà ora vagliata dagli inquirenti.

Gianluca Amadori

