L'OPERAZIONE

VENEZIA Nel fine settimana di Ferragosto a Nordest sono stati effettuati 24.861 tamponi, per oltre la metà su turisti al rientro da Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Se in Friuli Venezia Giulia le prenotazioni hanno superato quota 5.000 in 24 ore, in Veneto sono quasi 12.000 i vacanzieri che in due giorni si sono messi in coda senza appuntamento per sottoporsi al controllo. Una richiesta tale da indurre Azienda Zero ad acquistare con urgenza, in piena festività, 10.000 test rapidi con cui sostenere il super-lavoro delle aziende sanitarie.

NELLE ULSS

Di fronte alla grande mole di richieste Riccardo Riccardi, assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, fa sapere che «il Sistema sanitario regionale sta organizzando le risposte, che cercherà di assicurare nel minor tempo possibile». La scelta del Veneto di consentire anche l'accesso libero, invece, ha già determinato sabato quasi 6.300 diagnosi e ieri oltre 5.300. Il record spetta all'Ulss 2 Marca Trevigiana, dove non a caso è stato necessario richiamare in servizio dalle ferie 35 dipendenti, con 2.241 tamponi nel weekend (primato nel primato per il distretto di Conegliano: 704, come si è visto dai lunghi incolonnamenti delle auto in strada). Ma numeri di tutto rispetto sono stati registrati un po' da tutte le aziende sanitarie. Nell'Ulss 1 Dolomiti 504 al drive-in (test direttamente a bordo della macchina) di Feltre. Nell'Ulss 3 Serenissima 2.156, di cui 588 all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Altri 381 nell'Ulss 4 Veneto Orientale, che ha riferito una maggioranza di rientri «da Croazia e Spagna», anche se oggi il governatore Luca Zaia fornirà i dettagli delle provenienze per tutta la regione. Nell'Ulss 5 Polesana 149. Nell'Ulss 6 Euganea, dove sono 50 gli operatori in prima linea ed è autonomo il laboratorio analisi di Schiavonia, 2.096. Ulteriori 754 nell'Ulss 7 Pedemontana, 1.049 nell'Ulss 8 Berica e 1.394 nell'Ulss 9 Scaligera, di cui 500 solo ieri ai passeggeri sbarcati all'aeroporto Catullo di Villafranca. Completano il quadro i 355 tamponi all'azienda ospedaliera di Padova e i 400 in quella di Verona.

L'ACQUISTO

Queste cifre spiegano il motivo per cui il 14 agosto, con delibera pubblicata da Azienda Zero l'indomani, il direttore generale Patrizia Simionato ha ritenuto di accogliere la richiesta di Roberto Rigoli, coordinatore delle Microbiologie del Veneto, «di acquisire tempestivamente» 10.000 test rapidi, simili a quello coreano testato a Treviso, «per poter fronteggiare le richieste di analisi che nei prossimi giorni arriveranno alle aziende sanitarie», alla luce delle ordinanze firmate dal ministro Roberto Speranza e dal governatore Luca Zaia. Vista l'emergenza ferragostana, l'ente regionale ha così promosso un'indagine di mercato «in via d'urgenza per le vie brevi», ricevendo i preventivi di quattro aziende. Ad aggiudicarsi l'affidamento diretto è stata la ditta padovana Alifax, che ha offerto il prezzo più basso per ciascun kit (10,80 euro), quantificando una spesa totale di 131.760 euro comprensiva di Iva. Rigoli ha spiegato che i prodotti «sono da ritenersi idonei per un'attività di screening ad ampio raggio in tempi contenuti», dal momento che «forniscono in pochi minuti il risultato analitico e sono di semplice utilizzo anche da parte di personale sanitario con competenze diverse da quelle prettamente laboratoristiche», tanto più perché «i campioni raccolti non necessitano di particolari attività di preparazione e conservazione». Ciò permette, «in questa fase, di poter maggiormente razionalizzare l'utilizzo di risorse strumentali e di impiegare più efficientemente e efficacemente le risorse umane disponibili». In attesa della validazione del test rapido, comunque, i campioni positivi «saranno sottoposti a esame di conferma mediante le tradizionali tecniche di biologia molecolare attualmente in uso».

Angela Pederiva

