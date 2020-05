L'OPERAZIONE

VENEZIA Evidentemente non è, e non può essere, il bazooka europeo. Ma anche la Regione prova a caricare il suo lanciarazzi di misure contro la crisi dell'economia: «Contiamo di sprigionare una potenza di fuoco pari a 1,4 miliardi di euro», dice infatti l'assessore Roberto Marcato, illustrando con il collega Gianluca Forcolin l'operazione Ora, Veneto!. Quella è infatti la cifra che 320 milioni tratti dal bilancio interno e altri 270 di risorse terze (ma attivate grazie al cofinanziamento regionale) promettono di cubare per sostenere 13.000 aziende, ora che «siamo in recessione e stiamo perdendo 65.000 posti di lavoro», come chiosa il governatore Luca Zaia.

Destinatarie del piano sono soprattutto le piccole e medie imprese, «il 97% del nostro tessuto produttivo», appartenenti all'industria, al commercio, all'artigianato e alle professioni, che potranno accedere ai bandi a partire dalla prima metà di giugno. Tre gli obiettivi: dare ossigeno ai settori più colpiti con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati; scatenare un effetto moltiplicatore per stimolare le attività economiche; attivare risorse statali, comunitarie e private attraverso alcune misure complementari. «Abbiamo rimodulato 74 milioni del bilancio regionale spiega Forcolin destinando nuove risorse alla sanità e al sociale. Inoltre abbiamo reso immediatamente disponibili 200 milioni accantonati in Veneto Sviluppo, che li gestirà ed erogherà in tempi rapidi. A luglio prevediamo comunque un ulteriore assestamento: non è più pensabile un bilancio di previsione che dura un anno, l'emergenza ci obbliga a correggere la rotta mese per mese».

Per i contributi a fondo perduto sono pronti 111 milioni di euro. Di questi, 20 serviranno a sostenere la liquidità: da 2.000 a 3.700 euro a ditta. Altri 9 milioni andranno a supporto degli investimenti nel commercio: contributi in conto capitale fino a 250.000 euro per i distretti e fino a 7.000 per i luoghi del commercio. Ulteriori 3 milioni saranno destinati alla digitalizzazione e al passaggio generazionale delle imprese artigiane: fino a 34.500 euro ciascuna. Ma ci sono anche 12 milioni per rifinanziare i contributi agli investimenti per le aziende del settore manifatturiero, artigianato di servizi e Industria 4.0: da 18.000 a 150.000 euro. Quindi 47 milioni per le Pmi colpite dall'emergenza: «Un tesoretto che, anche in collaborazione con le Camere di commercio, declineremo a seconda delle esigenze territoriali», specifica Marcato. E poi 20 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in ottica anti-Covid e in collaborazione tra Regione, Università e imprese.

Sono invece 150 i milioni stanziati per i finanziamenti agevolati, allo scopo di sostenere liquidità e investimenti. A cominciare dai 30 per il microcredito a costo zero: finanziamenti a medio termine, da 5.000 a 50.000 euro. «I denari transiteranno per le Banche di credito cooperativo e per i Confidi avverte Marcato naturali interlocutori delle piccole e piccolissime imprese. Ma sia chiaro che stiamo mettendo alla prova il sistema bancario veneto: se non risponderà, cambieremo immediatamente strada, perché siamo in due a giocare questa partita». I restanti 120 milioni andranno ai cofinanziamenti con le banche, che ne metteranno altrettanti per un totale di 240, per prestiti a medio termine e a tasso agevolato.

Ulteriori 60 milioni andranno invece al capitolo garanzie: 35 per riassicurazioni sugli affidamenti dell'importo medio di 50.000 euro, per facilitare l'accesso al credito delle Pmi; 25 per garanzie di portafoglio, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, per finanziamenti fino a 250.000 euro, per favorire gli investimenti a medio termine e sostenere la liquidità e il circolante delle aziende medio-grandi.

Fra le altre misure, spiccano la convocazione per la prossima settimana del tavolo sulla Zona logistica semplificata Venezia-Rovigo, la moratoria del credito con sospensione e allungamento dei finanziamenti agevolati per le Pmi, il Fondo di crescita sostenibile per lo sviluppo di progetti qualificati per le grandi imprese promosso in collaborazione con il Mise e il posticipo dei saldi al 1° agosto. Un complesso di interventi apprezzato da Confartigianato Veneto: «Mette in fila osserva il presidente Agostino Bonomo tutte le azioni che le parti sociali e datoriali insieme hanno messo in campo negli ultimi sei mesi, per identificare nuovi strumenti a sostegno delle imprese e rifinanziare misure che hanno dimostrato di essere in grado di produrre effetti significativi per il tessuto imprenditoriale regionale».

