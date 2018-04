CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEUDINE C'era anche lei quando hanno bussato alla porta di quella famiglia di origini algerine che vive in Friuli da trent'anni. Racconta di aver letto stupore sui loro volti quando hanno capito che gli investigatori erano lì per il figlio, quel quindicenne nato e cresciuto in Italia che utilizzava il suo canale Telegram e due chat (chiuse) per diffondere, dopo averli tradotti dall'arabo in italiano, messaggi di propaganda dell'Isis. Alessandra Belardini è la dirigente del compartimento Polizia postale e delle comunicazioni del...