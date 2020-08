L'OPERAZIONE

TREVISO Sequestro di persona, devastazione e saccheggio in concorso. Sono le accuse nei confronti dei quattro richiedenti asilo ritenuti responsabili della rivolta scoppiata lo scorso 12 giugno all'interno dell'ex caserma Serena, tra Treviso e Dosson di Casier, quando 13 operatori tra personale sanitario e dipendenti dell'ente gestore, vennero sequestrati all'interno della guardiola da una trentina di migranti, infuriatisi dopo la comunicazione degli esiti sui tamponi che avevano costretto Prefettura e autorità sanitarie a disporre la chiusura della caserma, messa per la prima volta, poi ve ne è stata una seconda, in quarantena per coronavirus.

I FOMENTATORI

I quattro richiedenti asilo destinatari dell'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Gianluigi Zulian sulla scorta dell'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Anna Andreatta, sono un 26enne gambiano, un 35enne del Mali, un 23enne ivoriano e un 31enne del Senegal. Al primo è stata notificata direttamente in carcere: il 26enne era stato già arrestato il primo agosto per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver devastato l'infermeria e aggredito un infermiere e due operatori di Nova Facility. Il 31enne senegalese, invece, aveva lasciato la struttura (dopo la fine della prima quarantena), ed è stato rintracciato sul territorio a differenza degli altri due ospiti, ammanettati all'alba di ieri mattina nei loro alloggi all'interno della caserma e tradotti dagli agenti della Digos in carcere a Santa Bona. I quattro sarebbero i fomentatori e i principali responsabili delle violenze durante della protesta del 12 giugno, alle quale avevano partecipato una trentina di migranti (11 inizialmente quelli segnalati alla Procura). Ma secondo i vertici della Nova Facility, avrebbero alimentato anche i disordini e i vandalismi registrati nelle settimane successive, quando la caserma, trasformatasi nel frattempo in un maxi focolaio di Covid 19 con un picco 233 ospiti positivi sui circa 300 totali, venne nuovamente chiusa, facendo scattare la quarantena obbligatoria per tutti. L'ultima sommossa era scoppiata venerdì scorso, quando all'esito dell'ennesimo screening (i contagi, fortunatamente, stanno gradualmente scendendo), i richiedenti asilo positivi hanno aggredito due operatori, lanciando bottiglie e oggetti alle forze dell'ordine ed impedendo il successivo screening sui negativizzati.

LA SOMMOSSA

Gli agenti della Digos, coordinati dal dirigente Alessandro Tolloso, hanno identificato i responsabili della rivolta del 12 giugno scorso grazie alle testimonianze degli operatori sequestrati all'interno della guardiola e dei filmati, in parte registrati dalle telecamere di sorveglianza della struttura, in parte effettuati direttamente dalle forze dell'ordine. «L'obbligo di quarantena, scattato per la positività di un operatore pakistano - ricostruisce Tolloso -, aveva provocato una violenta protesta da parte di numerosi richiedenti asilo e il personale sanitario, presente per la comunicazione dei dati, si era dovuto rifugiare nella guardiola». I migranti li avevano minacciati bloccando le uscite e strattonando alcuni operatori, tra cui la dottoressa Anna Pupo, direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. «Durante le fasi dell'intervento del reparto, che ha consentito l'uscita alle persone asserragliate - prosegue il dirigente -, alcuni ospiti si sono resi responsabili del lancio di sassi e oggetti contundenti, tra i quali anche una bicicletta, contro le forze dell'ordine». I manifestanti avevano lucchettato i cancelli e si erano lasciati andare a saccheggi e vandalismi, distruggendo uffici e computer e depredando alcuni distributori automatici di cibo e bevande. I momenti di tensione non sono mancati però anche nelle settimane successive, «sempre per colpa degli stessi facinorosi» ha sottolineato a più riprese Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility. «Ci sono state delle tempistiche da rispettare - ha spiegato il dirigente della Digos -, ma chi è responsabile di quei fatti ora dovrà renderne conto».

Alberto Beltrame

